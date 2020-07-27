









Жуткая трагедия произошла сегодня около села Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе Волгоградской области под Волжским – погибли несколько человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ЧП случилось вблизи СНТ «Степное-2» - в оросительном канале был обнаружен автомобиль «Рено Логан», а в салоне тела пяти человек – троих женщин и двоих мужчин. Их личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.





По одной из версий , причиной трагедии могло стать нарушение правил дорожного движения водителем машины. Примерно в 6-7 утра водитель, следуя по дороге вдоль канала, не справился с управлением и съехал в кювет, а оттуда машина закатилась в водоем.

По некоторым данным, очевидцы трагедии пытались разбить стекла машины, чтобы помочь людям выбраться, однако спасти их не удалось.





Автор любительского видео Сергей Шахов, пользователь VK.com



