Происшествия 27.07.2020 13:10
0
27.07.2020 13:10
Жуткая трагедия произошла сегодня около села Верхнепогромное в Среднеахтубинском районе Волгоградской области под Волжским – погибли несколько человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ЧП случилось вблизи СНТ «Степное-2» - в оросительном канале был обнаружен автомобиль «Рено Логан», а в салоне тела пяти человек – троих женщин и двоих мужчин. Их личности устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
По одной из версий , причиной трагедии могло стать нарушение правил дорожного движения водителем машины. Примерно в 6-7 утра водитель, следуя по дороге вдоль канала, не справился с управлением и съехал в кювет, а оттуда машина закатилась в водоем.
По некоторым данным, очевидцы трагедии пытались разбить стекла машины, чтобы помочь людям выбраться, однако спасти их не удалось.
Автор любительского видео Сергей Шахов, пользователь VK.com
Реклама
В Волгограде вспыхнула шиномонтажная мастерская27.07.2020 16:04
Происшествия 27.07.2020 16:04
Восемь трупов: в утонувшей машине под Волгоградом нашли тела детей и взрослых27.07.2020 15:06
Происшествия 27.07.2020 15:06
В Волгограде у пожарных во время тушения огня украли электропилу27.07.2020 14:49
Происшествия 27.07.2020 14:49
Силовики Волгоградской области рассказали подробности нападения с ножом на сотрудника Росгвардии27.07.2020 12:31
Происшествия 27.07.2020 12:31
Молодая женщина в Волгоградской области погибла в перевернувшейся машине27.07.2020 10:42
Происшествия 27.07.2020 10:42
Страшная ночь: в Волжском за час в ДТП погибли три человека27.07.2020 10:25
Происшествия 27.07.2020 10:25
На пляже под Волгоградом тяжело ранили сотрудника регуправления Росгвардии27.07.2020 09:41
Происшествия 27.07.2020 09:41
Молодые и доверчивые волгоградцы отдают бешеные деньги телефонным мошенникам27.07.2020 09:37
Происшествия 27.07.2020 09:37
В Волгоградской области один коттедж выгорел, второй – чудом спасли26.07.2020 16:24
Происшествия 26.07.2020 16:24
Под Волгоградом вспыхнули два коттеджа (ВИДЕО)26.07.2020 15:46
Происшествия 26.07.2020 15:46
В Волжском ночью в страшном ДТП разбились насмерть два человека (ВИДЕО)26.07.2020 12:50
Происшествия 26.07.2020 12:50
В Волжском сбили дачника26.07.2020 09:40
Происшествия 26.07.2020 09:40
В Волгоградской области перевернулась машина с 4-летним ребенком26.07.2020 09:29
Происшествия 26.07.2020 09:29
Семеро наглых: в Волгограде в кафе разгорелся массовый конфликт25.07.2020 19:32
Происшествия 25.07.2020 19:32
В Волгоградской области молодая женщина сожгла себя заживо25.07.2020 19:22
Происшествия 25.07.2020 19:22
Реклама