Угрожавший взорвать жд-вокзал «Волгоград - 1» мужчина избежал тюрьмы

Расследования 27.07.2020 10:53
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27.07.2020 10:53
Центральный районный суд Волгограда признал виновным 34-летнего Игоря Доненко в заведомо ложном сообщении о теракте. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 20 августа прошлого года мужчина, будучи пьяным, известил экстренные службы о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале «Волгоград – 1».
Прибывшие на место правоохранители признаков подготовки теракта в здании не обнаружили. Силовикам удалось установить личность звонившего, который признался, что совершил глупый поступок из хулиганских побуждений.
Суд назначил лже-террористу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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