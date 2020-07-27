Угрожавший взорвать жд-вокзал «Волгоград - 1» мужчина избежал тюрьмы





Центральный районный суд Волгограда признал виновным 34-летнего Игоря Доненко в заведомо ложном сообщении о теракте. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 20 августа прошлого года мужчина, будучи пьяным, известил экстренные службы о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале «Волгоград – 1».

Прибывшие на место правоохранители признаков подготовки теракта в здании не обнаружили. Силовикам удалось установить личность звонившего, который признался, что совершил глупый поступок из хулиганских побуждений.

Суд назначил лже-террористу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



