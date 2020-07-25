Семеро наглых: в Волгограде в кафе разгорелся массовый конфликт





Полицейские установили и доставили в отдел для разбирательства семерых участников бытового конфликта, который произошел в одном из кафе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону. В полиции уточнили, что инцидент произошел прошедшей ночью. Работник кафе отказался обслуживать посетителя, который имел признаки алкогольного опьянения и вел себя неуважительно по отношению к нему. Между ними произошла ссора, в которой приняли участие и другие посетители кафе. В ходе возникшего конфликта работнику кафе были причинены телесные повреждения, а также было повреждено имущество заведения общественного питания. Речь идет о кафе «Перец», расположенном в Дзержинском районе.

