В Саратове нашли тело волгоградца без головы

Расследования 25.07.2020 16:22
0
25.07.2020 16:22
Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения фрагментов тела мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Саратовской области, сегодня утром сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову. Прибывшие сотрудники СК и полиции обнаружили неподалеку тело мужчины. По предварительным данным, его тело пролежало на открытой местности не менее двух месяцев. Личность мужчины установлена, им оказался 50-летний житель города Волгограда. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.
Фото СУ СК по Саратовской области.
Реклама
В Волгограде поймали участников нападения на федерального судью25.07.2020 17:10
Расследования 25.07.2020 17:10
"Маска не спасла": в Волжском задержали разбойника за нападение на офис микрозаймов25.07.2020 10:40
Расследования 25.07.2020 10:40
В Волгограде ищут жертв похитительницы денег с банковских карт24.07.2020 16:41
Расследования 24.07.2020 16:41
Задержанного в Португалии дерзкого вымогателя осудили в Волгограде23.07.2020 17:17
Расследования 23.07.2020 17:17
Представлялся врачом и почтальоном: в Волгограде маньяка-педофила отправили за решетку надолго23.07.2020 11:31
Расследования 23.07.2020 11:31
В Волгограде расследовали дело о крупном мошенничестве в сфере страхования23.07.2020 11:17
Расследования 23.07.2020 11:17
В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочку23.07.2020 10:26
Расследования 23.07.2020 10:26
Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигареты22.07.2020 08:38
Расследования 22.07.2020 08:38
В Волгоградской области будут судить ночного похитителя нефти21.07.2020 15:53
Расследования 21.07.2020 15:53
В Волгограде столичная аферистка превратила 14 друзей в потерпевших21.07.2020 13:21
Расследования 21.07.2020 13:21
В Волгограде учредитель фирмы заказал школьнику поджог машины своей сотрудницы21.07.2020 09:30
Расследования 21.07.2020 09:30
Лже-полицейские отобрали у волгоградца машину и мотоцикл21.07.2020 09:12
Расследования 21.07.2020 09:12
Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из Кубани20.07.2020 14:54
Расследования 20.07.2020 14:54
Москвич, ростовчанин и волгоградец избили фермера металлическими прутами20.07.2020 09:51
Расследования 20.07.2020 09:51
В Волгограде сотрудницу ИФНС жестоко убили из-за ревности18.07.2020 10:23
Расследования 18.07.2020 10:23
Реклама