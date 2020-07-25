Расследования

В Саратове нашли тело волгоградца без головы

Расследования 25.07.2020 16:22
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25.07.2020 16:22


Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения фрагментов тела мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Саратовской области, сегодня утром  сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову. Прибывшие сотрудники СК и полиции  обнаружили неподалеку тело мужчины.  По предварительным данным, его тело пролежало на открытой местности не менее двух месяцев. Личность мужчины установлена, им оказался 50-летний житель города Волгограда. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. 
Фото СУ СК по Саратовской области. 

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