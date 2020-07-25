На мосту через Волжскую ГЭС сбили пенсионера

Происшествия 25.07.2020 09:58
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25.07.2020 09:58
ДТП случилось накануне на мосту через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около четырех часов дня автомобиль «Киа Сид», который направлялся со стороны Волгограда в сторону Волжского, совершил наезд на 65-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пенсионер с травмой головы, ушибами доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение.
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