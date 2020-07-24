



Два человека скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего на фоне инфекции умерло 57 жителей региона.

Новых случаев COVID-19 в Волгоградской области – 86. Общее количество заболевших в итоге достигло 8517 человек, из которых 4963 – уже выздоровели.



