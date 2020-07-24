Здравоохранение 24.07.2020 11:56
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24.07.2020 11:56
Два человека скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего на фоне инфекции умерло 57 жителей региона.
Новых случаев COVID-19 в Волгоградской области – 86. Общее количество заболевших в итоге достигло 8517 человек, из которых 4963 – уже выздоровели.
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