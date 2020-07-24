Политика 24.07.2020 11:38
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24.07.2020 11:38
После трех месяцев самоизоляции депутаты Волгоградской облдумы единственный раз провели заседание и ушли на летние каникулы. Пандемия на официально трудоустроенных в парламенте слугах народа не отразилась – щедрую зарплату и отпускные они получают полным рублем.
Многие законодатели сейчас охотно делятся с избирателями своими впечатлениями от долгожданного отпуска, сообщает ИА «Высота 102». Самый экстремальный вид отдыха выбрал председатель комиссии по реализации нацпроектов Олег Савченко, который работает в думе на непостоянной основе. От зарплаты из бюджета состоятельный бизнесмен отказался сразу после выборов в сентябре 2019 года.
Народный избранник неделю назад уехал на Кавказ и минувшей ночью начал восхождение на высочайшую вершину Европы – Эльбрус. «Последний штурм , из 7 высочайших вершин континентов, надеюсь выдержу почти 1800 м подъема, тяжелый штурм , но прорвёмся! Всем удачи!», - написал на своей странице в Инстаграм нардеп.
Общественник и путешественник, как именует себя Савченко в соцсетях, признался, что его удивил российский сервис, который изменился за 10 лет качественно в лучшую сторону. «До Альпийского уровня конечно ещё надо поработать, но Татры, Анды, Карпаты мы уже обогнали. Отдельное спасибо всем, кто администрировал Приэльбрусье. Хороший уровень», - выразил мнение депутат.
Если Савченко тянет ввысь к облакам, то его коллегу Александра Осипова манит лесная глушь. Причем настолько, что он обнимается с дубами.
«Сегодня разговаривал с дубами. Успокаивал. Они тревожатся за людей. Спрашивают: почему люди вымещают гнев на деревьях. Я шептал главному из них, что это от непонимания сути природы. Ее взаимодействия. Взаимопроникновения всех живых существ. Все будет хорошо - шептал я», - такой философский комментарий под фотографией с могучим деревом оставил депутат.
Не до единения с природой в эти дни депутату, ректору ВолГМУ Владимиру Шкарину.
В вузе стартует жаркая пора по приему будущих студентов. Параллельно открылась образовательная онлайн-школа для сотрудников вуза, о которой Шкарин рассказал своим подписчикам в Инстаграм.
О рабочих буднях рапортует друзьям по Фейсбук и зампредседателя облдумы Дмитрий Калашников, исполняющий сейчас обязанности спикера. На днях депутат принимал участие в открытии на Мамаевом кургане памятной стелы воинам Адыгеи, защищавшим Сталинград. О личном в соцсетях лидер реготделения партии «Справедливая Россия» предпочитает не распространяться.
Парламентарий Алексей Волоцков в отпуске гуляет по набережной Волгограда, ходит с дочкой на рыбалку и собирает вкусные абрикосы в собственном саду.
Екатерина Мицукова свою страницу в Инстаграме презентовала как «городские будни депутата Волгоградской областной думы». 5 дней назад она опубликовала фото из спортзала, в который «вытащила себя» впервые за год (на первом фото).
«Год был не легким, новая работа, совершенно отличающаяся от предыдущей. Карантин. И многое другое. Конечно, сегодня утром мне уже тяжело встать откуда-либо, но осознание того, что стройность и подтянутость тела того стоит, не даёт раскваситься и даже подумать, что больше я никуда не пойду. Спасибо за тренировку», - поблагодарила тренера Екатерина.
Каникулы депутатов облдумы закончатся через несколько недель. 20 августа состоится заседание регпарламента по принятию поправок в бюджет региона, который ожидает ощутимая перекройка из-за пандемии.
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