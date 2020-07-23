91 житель Волгоградской области узнал о положительном тесте на COVID-19





91 новый случай коронавируса выявлен в Волгоградской области за последние сутки. Всего в регионе заболевших уже 8431 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. За минувший день выздоровели 102 человека. Общее количество переболевших достигло 4894 жителей области.

Число летальных исходов не изменилось – COVID-19 унес жизни 55 человек, проживающих в регионе.



