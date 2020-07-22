55 жителей Волгоградской области погибли от коронавируса

Здравоохранение 22.07.2020 11:48
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22.07.2020 11:48
Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Волгоградской области продолжает увеличиваться. Накануне диагноз COVID-19 подтвердили у 96 человек, из которых один скончался. Всего зафиксировано 55 летальных случая, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии коронавирусом заболели 8340 жителей региона, из которых 58% (4792 человека) уже выздоровели.
Рост заболеваемости стал фиксироваться с 18 июля, когда в Волгоградской области было выявлено 89 случаев.
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