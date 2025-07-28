



Дача мечты – это не только просторный участок с изумрудным газоном и цветущими клумбами, уютный домик и свежий воздух. Это еще и отсутствие каких-либо финансовых проблем, которые могли мы омрачить будни садовода. Перед покупкой участка нужно продумывать все мелочи, чтобы в будущем дача приносила лишь радость. Специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют волгоградцам обращать внимание не только на месторасположение участка, состояние садового дома и сортовые деревья, но и на наличие прямого договора с энергосбытовой организацией. Прозаично, но в будущем этот совет поможет.

– В садовых товариществах есть два варианта, как платить за электричество. Первый – в общую кассу СНТ. В этом случае энергетики выставляют общий счет, а затем правление делит сумму на всех членов СНТ, которую дачники платят: по индивидуальным счетчикам или в долях. Второй – напрямую сбытовой компании, – объясняют специалисты. – Во втором случае каждый собственник участка заключает прямой договор со сбытовиками, которые производят расчет и присылают квитанцию на оплату. Так же, как это происходит в городской квартире или доме.

Наличие прямого договора, уточняют в «Волгоградэнергосбыте», выводит дачника из коллективной ответственности. В таком случае садоводам не придется платить за нерадивых соседей-должников. Плата начисляется конкретно за фактическое потребление. Дополнительный бонус – производить оплату можно онлайн. В удаленном формате можно получить и подтверждение об отсутствии долга.

– Если же у продавца-собственника приглянувшейся дачи прямого договора нет, хотя бы поинтересуйтесь платежной дисциплиной в СНТ и наличием возможных долгов товарищества перед энергетиками. А также, почему правление на себе тянет непосильное бремя работы по содержанию электрохозяйства, контролю учета, проверке работы счетчиков и другие специфические мероприятия, а не отдает это в руки профессионалов? Ведь передача электросетей в сетевую компанию, а контроля учета и взыскание долгов – в энергосбытовую, избавляет председателей от тяжкого труда и груза ответственности. Зачем они цепляются за возможность оставаться «прокладкой» между членами товарищества и ресурсниками? И почему нередко долги перед поставщиками ресурса образуются даже тогда, когда дачники платят за электроэнергию исправно? – предлагают темы для размышлений будущим дачникам энергетики.

В Волгоградской области в настоящее время около пятисот садовых объединений. И четверть из них имеют серьезные долги за потребленную энергию. Одновременно выбор в пользу прямого договора с «Волгоградэнергосбытом» сделали уже более 51,8 тысяч волгоградских садоводов.

Как заключить договор, если вы уже имеете участок или готовитесь его купить? Полезные ссылки от ИА «Высота 102»:

1. Пакет документов для заключения договора по передаче объектов электросетевого хозяйства товарищества сетевой организации (в памятке). Ссылка для членов правления или инициативных членов СНТ, которые решили навести порядок с энергоснабжением.

2. Список документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения (выбрать «ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для заключения договора электроснабжения с гражданами, осуществляющими ведение садоводства и огородничества на земельном участке, расположенном в границах территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд»).

3. Заявление на заключение договора (выбрать «Формат заявления на заключение договора электроснабжения (для домовладения»).



