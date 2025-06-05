«СОГАЗ-Мед»: шпаргалка молодым родителям – первый прикорм и календарь прорезывания зубов





Каждая мама знает, что самое лучшее и здоровое питание для новорожденного – это грудное молоко. Оно содержит идеальный баланс жиров, белков и минеральных элементов, которые способствуют правильному росту малыша, повышают иммунитет и налаживают пищеварение. Но ребенок растет и со временем одного грудного вскармливания начинает не хватать.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» подготовили небольшую шпаргалку для молодых родителей с информацией о введении первого прикорма, а также порядке прорезывания молочных зубов. Зачастую эти два события приходятся на одно время и переживания родителей могут значительно возрастать.

Правила введения прикорма

Врачи-педиатры единогласно считают, что оптимальное время для начала прикорма ребенка, которого ранее кормили исключительно грудным молоком, это 6 месяцев. В этом возрасте желудок малыша уже готов принять овощи, каши и фрукты.

Начинать следует с одного продукта, а каждый последующий можно вводить лишь после привыкания (в среднем 3-5 дней) и отсутствия аллергических реакций. Нельзя давать одновременно два продукта, с которыми ребенок не был знаком ранее, поскольку при появлении реакции вы не сможете понять, какой продукт ее спровоцировал. Объем продукта для первой пробы – половинка чайной ложечки. Новый продукт следует дать запить грудным молоком или смесью. Давать новое блюдо следует в утреннее кормление, тогда к концу дня станет заметно, нормально ли переносит его ребенок.

Рекомендуется вести дневник, в котором отмечать все продукты, съеденные малышом. Знакомство с новой пищей следует отложить, если малыш заболел, а также на время вакцинации (три дня до и после прививки). Если ребенок отказывается пробовать новое блюдо, не настаивайте. В ситуации, когда продукт вызвал аллергию или другую отрицательную реакцию, новые блюда не дают до исчезновения болезненных проявлений.

Среди овощей наиболее подходящими для первого прикорма считают кабачки, цветную капусту, картофель и репу. Первыми кашами, которые может попробовать шестимесячный ребенок, называют гречневую и кукурузную. Из фруктов ребенку этого возраста можно давать яблоки, груши и бананы.

Когда у ребенка прорезываются первые зубы?

Для прорезывания зубов у детей существуют определенные сроки и порядок. В среднем, прорезывание первых временных (молочных) зубов начинается примерно в 6-8 месяцев, а окончательное формирование всех молочных зубов завершается к 3 годам ребенка. Отклонение от сроков не является патологией, у каждого ребенка свои индивидуальные особенности и свои сроки. Поэтому важно следить за развитием зубов у ребенка с момента прорезывания и при необходимости посещать врача.

В педиатрической практике используют среднестатистические данные о сроках прорезывания первых временных зубов:

• центральные нижние резцы – 6-8 месяцев;

• центральные верхние резцы – 7-10 месяцев;

• боковые верхние и нижние резцы – 9-12 месяцев;

• первые моляры – 10-16 месяцев;

• клыки – 16-20 месяцев;

• вторые моляры – 20-30 месяцев.

В момент прорезывания зубов у малыша может снижаться аппетит, ухудшаться сон, портиться настроение, появиться отек и покраснение десен, усилиться слюноотделение, подниматься температура, меняться консистенция стула и т.п. «СОГАЗ-Мед» рекомендует родителям более внимательно относиться к малышу в столь непростой период и при необходимости вызвать врача.

Чтобы ребенок рос здоровым, а также в целях профилактики развития детских заболеваний в системе ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия. Полный перечень обследований и специалистов можно узнать в приказе Министерства здравоохранения N514н от 10 августа 2017 г., в нем также установлен порядок проведения медицинских осмотров детей.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».





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