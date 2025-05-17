Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеи





Укус змеи может нанести серьезный ущерб здоровью человека – вплоть до тяжелых отравлений и даже смерти. Поэтому важно правильно реагировать на подобные ситуации. В комитете здоравоохранения Волгоградской области поделились советами, что и как нужно делать, передает V102.RU. Укус змеи может нанести серьезный ущерб здоровью человека – вплоть до тяжелых отравлений и даже смерти. Поэтому важно правильно реагировать на подобные ситуации. В комитете здоравоохранения Волгоградской области поделились советами, что и как нужно делать, передает V102.RU.

Ранее,

Ранее, напомним , V102.RU сообщало, какие виды змей водятся в Волгоградской области.

Фото Александра Попова



Первое – это сохранение самообладания. Паника может вызвать учащенное сердцебиение и быстрее разнесет токсины по крови. Также надо ограничить физическую нагрузку и ни в коем случае никуда не бежать.Второе – оценка состояния. Немедленно осмотрите место укуса, обратите внимание на характер повреждений кожи: следы зубов, кровотечение, отечность, покраснения. Если присутствуют признаки интоксикации (резкая боль, слабость, головокружение), оценивайте степень тяжести состояния и примите меры быстрее.Затем нужно очистить рану или проточной водой? или антисептиком. Категорически запрещается пытаться отсосать яд! Это абсолютно бесполезная мера, способная дополнительно травмировать ткани и вызвать воспаление.После этого необходимо наложить поверх укушенного места стерильную тугую повязку либо импровизированную фиксирующую ленту (например, эластичный бинт). Цель компрессии — замедление кровотока и предотвращения быстрого проникновения ядовитой жидкости дальше по телу.Переходим к пятому шагу. Пострадавшую конечность лучше зафиксировать неподвижно, слегка приподняв её относительно уровня сердца. Движение мышцы усиливает циркуляцию крови, ускоряя распространение опасного вещества.Конечно, без специализированной помощи не обойтись. Нужно позвонить в скорую помощь, сообщив диспетчеру точное местоположение происшествия и подробно рассказав обстоятельства инцидента. До прибытия медиков необходимо обеспечить покой укушенному человеку.При встрече с медиками надо будет сообщить всю доступную информацию: точную дату и время события, возможное название вида змеи (цвет, размер, рисунок чешуи), первые симптомы отравления, реакцию организма.Если следовать этим простым правилам, удастся минимизировать последствия укусов змей.