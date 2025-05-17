Здоровье

Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеи

Здоровье 17.05.2025 18:13
0
17.05.2025 18:13


Укус змеи может нанести серьезный ущерб здоровью человека – вплоть до тяжелых отравлений и даже смерти. Поэтому важно правильно реагировать на подобные ситуации. В комитете здоравоохранения Волгоградской области поделились советами, что и как нужно делать, передает V102.RU.
Первое – это сохранение самообладания. Паника может вызвать учащенное сердцебиение и быстрее разнесет токсины по крови. Также надо ограничить физическую нагрузку и ни в коем случае никуда не бежать.
Второе – оценка состояния. Немедленно осмотрите место укуса, обратите внимание на характер повреждений кожи: следы зубов, кровотечение, отечность, покраснения. Если присутствуют признаки интоксикации (резкая боль, слабость, головокружение), оценивайте степень тяжести состояния и примите меры быстрее.
Затем нужно очистить рану или проточной водой? или антисептиком. Категорически запрещается пытаться отсосать яд! Это абсолютно бесполезная мера, способная дополнительно травмировать ткани и вызвать воспаление.
После этого необходимо наложить  поверх укушенного места стерильную тугую повязку либо импровизированную фиксирующую ленту (например, эластичный бинт). Цель компрессии — замедление кровотока и предотвращения быстрого проникновения ядовитой жидкости дальше по телу.
Переходим к пятому шагу. Пострадавшую конечность лучше зафиксировать неподвижно, слегка приподняв её относительно уровня сердца. Движение мышцы усиливает циркуляцию крови, ускоряя распространение опасного вещества.
Конечно, без специализированной помощи не обойтись. Нужно позвонить в скорую помощь, сообщив диспетчеру точное местоположение происшествия и подробно рассказав обстоятельства инцидента. До прибытия медиков необходимо обеспечить  покой укушенному человеку.
При встрече с медиками надо будет сообщить всю доступную информацию: точную дату и время события, возможное название вида змеи (цвет, размер, рисунок чешуи), первые симптомы отравления, реакцию организма.
Если следовать этим простым правилам, удастся минимизировать последствия укусов змей.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, какие виды змей водятся в Волгоградской области.
Фото Александра Попова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
05.05.2025 10:42
Здоровье 05.05.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.05.2025 10:33
Здоровье 04.05.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Здоровье
30.04.2025 15:41
Здоровье 30.04.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.04.2025 12:19 Реклама
Здоровье 28.04.2025 12:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
21.04.2025 19:55
Здоровье 21.04.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.04.2025 16:24 Реклама
Здоровье 17.04.2025 16:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
15.04.2025 09:42
Здоровье 15.04.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Здоровье
10.04.2025 19:28
Здоровье 10.04.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Здоровье
10.04.2025 13:22
Здоровье 10.04.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.04.2025 08:14
Здоровье 01.04.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.03.2025 11:21
Здоровье 25.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.03.2025 08:25
Здоровье 22.03.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Здоровье
21.03.2025 18:11
Здоровье 21.03.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.03.2025 15:16
Здоровье 18.03.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.03.2025 08:06
Здоровье 18.03.2025 08:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
Досадно, но ладно: «Ротор» на выезде уступил «Чайке» - 0:1Смотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области иномарка врезалась в забор жилого дома: двое в больницеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде на стройке торгового центра разбился насмерть рабочийСмотреть фотографии
20:44
Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больницСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Артура МусинаСмотреть фотографии
19:34
Бурлящую воронку сняли очевидцы в Волге под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
Чадящий завод под Волгоградом оштрафовали на 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:13
Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеиСмотреть фотографии
17:26
Волгоградцы обсуждают массовую гибель рыбы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Возбуждено дело после обрушения балкона и гибели бабушки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:00
В Волжском погибла выпавшая с обрушившегося балкона бабушкаСмотреть фотографии
15:36
Привередничают? Волгограде школьники отказываются от 37% обедовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградские фермеры из-за заморозков потеряли треть урожая клубникиСмотреть фотографии
14:17
Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро СуперлигиСмотреть фотографии
13:40
Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысячСмотреть фотографии
13:05
Отделались испугом?: Под Волгоградом осудили погоревших на мясе замдиректора и главбуха училищаСмотреть фотографии
12:36
Экс-депутат Волгоградской облдумы снова продает стадион «Электроник»Смотреть фотографии
11:54
Волгоградка фиктивно прописала на даче 5 граждан ТаджикистанаСмотреть фотографии
11:27
Заказ ключей от домофона обошелся волгоградке в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:01
Суд вернул 85-летней волгоградке отжатую мошенниками квартируСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде «двойка» столкнулась с фуройСмотреть фотографии
10:28
Штрафы в 1 миллион рублей грозят волгоградцам за похищение яиц дрофСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом 10-летний мальчик на мопеде сбил 8-летнюю велосипедисткуСмотреть фотографии
09:56
«Ни стыда, ни совести»: в Волгограде осудят мошенника, цинично обокравшего 98-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области 23 мая стартуют ЕГЭСмотреть фотографии
08:43
Стали известны детали поиска директора волжского театра Бориса КасьяноваСмотреть фотографии
07:42
Магнитная буря достигла земли из-за дыры на СолнцеСмотреть фотографии
07:14
«Ротор» в гостях сыграет с «Чайкой» 17 маяСмотреть фотографии
06:27
Байкер из Урюпинска моментально погиб в ДТП с «Ладой»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублейСмотреть фотографии
 