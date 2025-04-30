Гриппующих волгоградцев стало меньше на треть

Здоровье 30.04.2025 15:41
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30.04.2025 15:41
В Волгоградской области количество заболевших гриппом уменьшилось на 37%. Такие данные, передает V102.RU, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора по итогам анализа ситуации с заболеваемостью на минувшей неделе.
В ведомстве отметили, что грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедшую неделю обнаружен лишь в трети положительных находок респираторных инфекций.
В то же время заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась по сравнению с максимальным значением, которое регистрировалось в начале марта, в 2,4 раза. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и РС-вирусы.
За неделю зарегистрировано также всего 18 случаев заболевания COVID-19, что практически остается на уровне предыдущей неделе (16 случаев).
В то же время в Роспотребнадзоре предостерегают, что неустойчивый характер погоды, который наблюдается в настоящее время в Волгоградской области, и перепады температур могут привести как к переохлаждению, так и перегреву, что отразится на заболеваемости ОРВИ.
Фото V102.RU (архив)
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