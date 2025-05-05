«Мышиная» инфекция грозит смертью волгоградцам

В Волгоградской области ежегодно регистрируются от 2 до 6 случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, природно-очаговая инфекция, вызываемая хантавирусами, часто имеет тяжелое клиническое течение, а иногда такие случаи могут заканчиваться летальным исходом.

Источниками хантавирусов являются грызуны. Инфекция может попасть в организм человека вместе с пылью – в группе риска прежде всего дачники, занимающиеся уборкой домов после зимы. Также человек может заразиться через продукты, которые «отпробовали» грызуны. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, ознобом, тошнотой, а также спазмами в пояснице и животе, туманом в глазах.

Профилактикой ГЛПС является прежде всего дератизация в жилых помещениях, на садовых и дачных участках, хранение продуктов в закрытых емкостях и использование СИЗ во время сельскохозяйственных работ.

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