



По статистике, каждые полторы минуты кто-то в нашей стране переживает инсульт. Почти треть таких случаев заканчивается трагически, погибают пациенты. Причем до 35% случаев заканчиваются летальным исходом, а к труду возвращается не более 20% больных. «Капитал МС» разъясняет, как предотвратить опасное для жизни состояние.

Скрытая угроза

Внезапный сбой нормального кровотока в мозге возникает в результате закупорки или разрыва сосудов и приводит к гибели части нервной ткани, что и приводит к серьезной инвалидности человека или к летальному исходу.

Около 75% всех острых нарушений мозгового кровообращения приводят к ишемическому инсульту. Происходит это из-за перекрытия просвета сосуда, в результате которого кровь не поступает в определенный участок головного мозга, что приводит к возникновению последующих нарушений метаболических процессов в пораженной зоне.

Второй вид острого нарушения мозгового кровообращения – геморрагический инсульт. Чаще всего он случается, когда сосуд в мозге разрывается от резкого повышения артериального давления. Эта разновидность инсульта встречается в пять раз реже, чем ишемический, но умирают от него намного чаще. Это связано с быстрым развитием отёка головного мозга и с давлением мозговой ткани гематомой.

Симптомы ишемического инсульта:

– слабеет рука и нога одной половины тела, лицо может стать асимметричным, например опускается уголок рта;

– иногда снижается или пропадает чувствительность одной половины тела и лица;

– нарушается координация руки и ноги одной стороны тела, бывает сложно глотать, речь может стать невнятной;

– выпадает одна половина поля зрения, в глазах двоится.

Симптомы геморрагического инсульта:

– начинается приступом сильнейшей головной боли, после которого многие теряют сознание, погружаются в состояние комы или умирают.

– у тех, кто остается в сознании, появляется тошнота, рвота, сильные головные боли.

– могут начаться судороги, тахикардия и гиперемия лица.

– ощущается сонливость, вялость, повышенное потоотделение.

– могут понизиться тонус конечностей, возникнуть параличи, нарушения речи и акта глотания.





Выявить развитие острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта позволяет простой тест (при условии, что пострадавший находится в сознании). При этом больного надо попросить:

• улыбнуться – при инсульте улыбка будет перекошенной;

• вытянуть руки вперед и затем поднять вверх – при инсульте одна рука будет висеть ниже другой или вообще не двигаться;

• повторить любое простое предложение – при инсульте это вызовет затруднения;

• высунуть язык – при инсульте он будет явно смещен от центра.

Факторы риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения

Риск развития инсульта повышают разные факторы. В том числе:

– вредные привычки (злоупотребление спиртным, наркозависимость, курение);

– избыточная масса тела;

– низкая физическая активность или избыточная физическая нагрузка, неадекватная возможностям тела;

– неправильное питание, обильное потребление животного жира;

– отсутствие нормального сна;

– длительное психоэмоциональное напряжение;

– артериальная гипертензия;

– болезни сердца;

– сахарный диабет, нарушения липидного обмена.

Оказание неотложной помощи

Острое нарушение мозгового кровообращения требует неотложной помощи – в течение 3 часов после начала приступа.

Во-первых, нужно вызвать скорую помощь или обратиться в больницу самостоятельно (если позволяет состояние). Во-вторых, уложить человека на ровную поверхность (пол, кровать), положив под голову подушку, плед или свернутый свитер. Затем повернуть человека на бок, если его тошнит.

В-третьих, расстегнуть одежду, которая препятствует кровотоку и поступлению воздуха (ремень, воротник, шарф, плотные пуговицы). Открыть окна, чтобы впустить свежий воздух. В ожидании медиков собрать документы и личные вещи.

При потере сознания и отсутствии дыхания и пульса необходимо начинать непрямой массаж сердца. При появлении судорог больного следует обезопасить от травмирования: убрать ближайшие острые и тупые твердые предметы. Не следует пытаться удержать больного или разжать ему зубы.

Правила профилактики

Предупредить инсульт вполне реально, если соблюдать простые правила профилактики: отказаться от вредных привычек, изменить рациона питания в пользу фруктов, овощей, продуктов с клетчаткой. Также важно регулярно заниматься умеренным спортом, контролировать свое артериальное давление, корректировать и поддерживать оптимальный уровень холестерина и глюкозы в крови.

Нельзя забывать и про регулярное прохождение профилактических мероприятий – диспансеризации, профилактических медицинских осмотров.

Получить ответы на все интересующие вопросы по полису ОМС можно в ООО «Капитал МС».

Телефон круглосуточного федерального контакт-центра: 8-800-100-81-02 (звонок по России бесплатный)

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Фото: Капитал-МС

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