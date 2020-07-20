До 3 миллионов рублей на развитие своего дела могут получить волгоградские предприниматели





Заем до 3 миллионов рублей на развитие собственного дела смогут получить предприниматели, зарегистрированные на территории Волгоградской области. Новый продукт «Антикризисный» разработан фондом микрофинансирования предпринимательства в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса. Участникам программы предлагают взять кредит по упрощенной схеме. Потратить заемные средства предприниматели могут на любые нужды своего бизнеса. Обязательное условие – деятельность должна осуществляться не менее полугода. Подать заявку можно дистанционно.

Как пояснила ИА «Высота 102» директор государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр» Людмила Багандова, от предпринимателя требуется буквально несколько документов: заявление на поручителя, на самого заемщика, персональные данные и кредитная история.

Сейчас на рассмотрении в микрофинансовом центре – семь заявок от волгоградских бизнесменов на сумму больше 15 миллионов рублей. Задачу подготовить в регионах меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии поручил президент. Ранее в Волгоградской области уже был разработан и внедрен первый пакет программ. Он предполагает налоговую, неналоговую и инвестиционную помощь. Как считает промышленник и общественный деятель Олег Савченко, поддержка предпринимателей – один из способов преодолеть кризис в экономике региона. «Органы местного самоуправления должны максимально помогать малому и среднему бизнесу, потому что это источник доходов, ведь основной вклад в бюджет районов, регионов – это НДФЛ. Соответственно, чем больше будет рабочих мест, чем больше будет предприятий малого и среднего бизнеса, тем больше будет возможности руководителям районов и муниципалитетов тратить деньги на граждан, проживающих в регионе».



