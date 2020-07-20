До 3 миллионов рублей на развитие своего дела могут получить волгоградские предприниматели

Экономика 20.07.2020 09:37
0
20.07.2020 09:37
Заем до 3 миллионов рублей на развитие собственного дела смогут получить предприниматели, зарегистрированные на территории Волгоградской области. Новый продукт «Антикризисный» разработан фондом микрофинансирования предпринимательства в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса. Участникам программы предлагают взять кредит по упрощенной схеме. Потратить заемные средства предприниматели могут на любые нужды своего бизнеса. Обязательное условие – деятельность должна осуществляться не менее полугода. Подать заявку можно дистанционно.
Как пояснила ИА «Высота 102» директор государственного фонда «Региональный микрофинансовый центр» Людмила Багандова, от предпринимателя требуется буквально несколько документов: заявление на поручителя, на самого заемщика, персональные данные и кредитная история.
Сейчас на рассмотрении в микрофинансовом центре – семь заявок от волгоградских бизнесменов на сумму больше 15 миллионов рублей. Задачу подготовить в регионах меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии поручил президент. Ранее в Волгоградской области уже был разработан и внедрен первый пакет программ. Он предполагает налоговую, неналоговую и инвестиционную помощь. Как считает промышленник и общественный деятель Олег Савченко, поддержка предпринимателей – один из способов преодолеть кризис в экономике региона. «Органы местного самоуправления должны максимально помогать малому и среднему бизнесу, потому что это источник доходов, ведь основной вклад в бюджет районов, регионов – это НДФЛ. Соответственно, чем больше будет рабочих мест, чем больше будет предприятий малого и среднего бизнеса, тем больше будет возможности руководителям районов и муниципалитетов тратить деньги на граждан, проживающих в регионе».
Реклама
75% платежей ЖКХ в Сбербанке жители Поволжья оплачивают онлайн20.07.2020 14:59
Экономика 20.07.2020 14:59
Четыре работника ВгАЗа награждены Почетными грамотами Минпромторга Российской Федерации20.07.2020 13:33
Экономика 20.07.2020 13:33
Количество безработных в Волгоградской области достигло рекордного уровня20.07.2020 09:48
Экономика 20.07.2020 09:48
Власти не депрессуют из-за потерь экономики Волгоградской области от пандемии19.07.2020 15:20
Экономика 19.07.2020 15:20
Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективности17.07.2020 19:20
Экономика 17.07.2020 19:20
Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлурга17.07.2020 16:28
Экономика 17.07.2020 16:28
Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор»17.07.2020 16:27
Экономика 17.07.2020 16:27
Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономике17.07.2020 12:15
Экономика 17.07.2020 12:15
ВТБ запустил фабрику роботов17.07.2020 12:01
Экономика 17.07.2020 12:01
Волгоградскому бизнесу компенсируют расходы на профилактику COVID-19 и дезинфекцию16.07.2020 19:37
Экономика 16.07.2020 19:37
Сбербанк предложил инновационный способ покупок в кредит в офлайн-магазинах16.07.2020 19:30
Экономика 16.07.2020 19:30
Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщины16.07.2020 15:40
Экономика 16.07.2020 15:40
Срок истекает: волгоградцам напомнили о налоговых декларациях15.07.2020 21:16
Экономика 15.07.2020 21:16
С начала года в Поволжском банке Сбербанка открыто более 3 тысяч счетов эскроу15.07.2020 18:01
Экономика 15.07.2020 18:01
Банк «Открытие» совместно с УК «Открытие» запустил комплексную программу сбережений «Двойная Выгода»15.07.2020 16:23
Экономика 15.07.2020 16:23
Реклама