В Волгоградской области от коронавируса скончались уже 53 человека





Один человек скончался от COVID-19 и 88 заразились в Волгоградской области за минувшие сутки. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

В оперштабе региона уточнили, что от коронавируса умерла 53-летняя жительница Старополтавского района. Она была выявлена по контакту с заразившимся. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Также у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Число летальных случаев от коронавируса в регионе выросло до 53. Всего этот диагноз был подтвержден у 8056 жителей региона, из которых на сегодняшний день выздоровело больше половины – 4614 человек. Только за минувшие сутки излечились от этого вируса 22 жителя региона.



