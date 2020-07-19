Здравоохранение

В Волгоградской области от коронавируса скончались уже 53 человека

Здравоохранение 19.07.2020 11:55
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19.07.2020 11:55


Один человек скончался от COVID-19 и 88 заразились в Волгоградской области за минувшие сутки. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
В оперштабе региона уточнили, что от коронавируса умерла 53-летняя жительница Старополтавского района. Она была выявлена по контакту с заразившимся. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Также у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе выросло до 53. Всего этот диагноз был подтвержден у 8056 жителей региона, из которых на сегодняшний день выздоровело больше половины – 4614 человек. Только за минувшие сутки излечились от этого вируса 22 жителя региона.

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