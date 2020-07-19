В Волгоградской области от коронавируса скончались уже 53 человека

Здравоохранение 19.07.2020 11:55
0
19.07.2020 11:55
Один человек скончался от COVID-19 и 88 заразились в Волгоградской области за минувшие сутки. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
В оперштабе региона уточнили, что от коронавируса умерла 53-летняя жительница Старополтавского района. Она была выявлена по контакту с заразившимся. У женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Также у нее было заболевание сердечно-сосудистой системы.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе выросло до 53. Всего этот диагноз был подтвержден у 8056 жителей региона, из которых на сегодняшний день выздоровело больше половины – 4614 человек. Только за минувшие сутки излечились от этого вируса 22 жителя региона.
Реклама
Не видно конца: в Волгоградской области COVID-19 прочно обосновался18.07.2020 12:02
Здравоохранение 18.07.2020 12:02
Работодатель рассказал о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБ17.07.2020 18:50
Здравоохранение 17.07.2020 18:50
Один умер и 94 заболели: коронавирус не теряет силы в Волгоградской области17.07.2020 11:41
Здравоохранение 17.07.2020 11:41
Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпуске16.07.2020 16:37
Здравоохранение 16.07.2020 16:37
Еще одну жизнь унес коронавирус в Волгоградской области16.07.2020 11:43
Здравоохранение 16.07.2020 11:43
Глухую оборону держит коронавирус в Волгоградской области15.07.2020 12:03
Здравоохранение 15.07.2020 12:03
Уже 50 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса14.07.2020 11:54
Здравоохранение 14.07.2020 11:54
Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернуть13.07.2020 15:55
Здравоохранение 13.07.2020 15:55
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 7500 человек13.07.2020 11:54
Здравоохранение 13.07.2020 11:54
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикам12.07.2020 14:43
Здравоохранение 12.07.2020 14:43
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской области12.07.2020 12:14
Здравоохранение 12.07.2020 12:14
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижается11.07.2020 11:44
Здравоохранение 11.07.2020 11:44
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницы10.07.2020 19:38
Здравоохранение 10.07.2020 19:38
Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке10.07.2020 13:46
Здравоохранение 10.07.2020 13:46
Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской области10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
Реклама