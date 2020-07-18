Красота и великолепие: в Волго-Ахтубинской пойме расцветают лотосы

Красота расцветающих лотосов в Волго-Ахтубинской пойме так поразила гостей из столицы, что своими чувствами они решили поделиться с журналистами ИА "Высота102". "Такое великолепие мы действительно видим впервые, хотя очень много слышали об этом от наших родителей и друзей, которые живут здесь, в Волгограде, - признался глава семейства Антон Михайлов. - И вот так случилось, что теперь и мы увидели этот чудесный уголок природы, который очаровывает, завораживает, притягивает, заставляет задуматься о первозданной красоте, нашей природе, которую мы все - от мала до велика - должны беречь, холить и любить".