Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателей





Четверо рецидивистов задержаны в Волгограде по подозрению в вымогательстве денег у владельца ритуальной фирмы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, подозреваемые примерно с начала 2019 года под предлогом "крышевания" бизнеса систематически вымогали деньги у 28-летнего волгоградского предпринимателя, занятого оказанием ритуальных услуг.

Они угрожали бизнесмену применением насилия, уничтожением либо повреждением его имущества, в результате чего мужчины был вынужден передавать злоумышленникам различные денежные суммы.

Вымогателей задержали оперативники уголовного розыска областного Главка и Управления МВД России по г.Волгограду во взаимодействии со следователями, экспертами-криминалистами и кинологами при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

В местах проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты сотовые телефоны, цифровые носители информации, а также травматическое оружие, принадлежность которого устанавливается.

В отношении задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ – "Вымогательство".

В ходе следствия предстоит установить другие эпизоды противозаконной деятельности подозреваемых, а также выявить иных причастных к вымогательствам лиц.

Пострадавшим от действий задержанных просят обращаться в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 39-26-33.



