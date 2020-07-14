Владелец ритуальной фирмы в Волгограде стал жертвой вымогателей

Происшествия 14.07.2020 17:25
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14.07.2020 17:25
Четверо рецидивистов задержаны в Волгограде по подозрению в вымогательстве денег у владельца ритуальной фирмы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, подозреваемые примерно с начала 2019 года под предлогом "крышевания" бизнеса систематически вымогали деньги у 28-летнего волгоградского предпринимателя, занятого оказанием ритуальных услуг.
Они угрожали бизнесмену применением насилия, уничтожением либо повреждением его имущества, в результате чего мужчины был вынужден передавать злоумышленникам различные денежные суммы.
Вымогателей задержали оперативники уголовного розыска областного Главка и Управления МВД России по г.Волгограду во взаимодействии со следователями, экспертами-криминалистами и кинологами при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
В местах проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты сотовые телефоны, цифровые носители информации, а также травматическое оружие, принадлежность которого устанавливается.
В отношении задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ – "Вымогательство".
В ходе следствия предстоит установить другие эпизоды противозаконной деятельности подозреваемых, а также выявить иных причастных к вымогательствам лиц.
Пострадавшим от действий задержанных просят обращаться в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по телефону 39-26-33.
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