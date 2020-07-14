Происшествия 14.07.2020 13:28
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14.07.2020 13:28
Смертельная авария произошла сегодня на 630 км трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, житель Тюменской области, двигаясь на автомобиле "Mitsubishi L200" со стороны Волгограда по направлению в Камышин, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой автомашиной "КамАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП 60-летний водитель внедорожника скончался от полученных травм. Его 44-летний пассажир доставлен в больницу с множественными ранениями.
Установлено, что водитель и пассажир - родные братья, которые направлялись домой из Ставропольского края.
По словам заместителя начальника отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антона Федотова, одной из причин, повлекших выезд на полосу встречного движения, ГИБДД рассматривает утомляемость водителя внедорожника, который мог в результате этого потерять контроль над дорожной обстановкой.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На данный момент известно, что участок трассы, где произошло ДТП, находится в удовлетворительном состоянии, без повреждений. Есть дорожная разметка, обустроена обочина, установлены все необходимые дорожные знаки. Ограничение скорости на этом участке составляет 40 км/час.
Видео и фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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