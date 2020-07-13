Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернуть

Здравоохранение 13.07.2020 15:55
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13.07.2020 15:55
Армейские палатки, развернутые возле инфекционных госпиталей Волгограда, разбирают. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, необходимость в дополнительных площадках отделений первичного осмотра отпала. Шатры были предусмотрены на случай одновременного поступления большого количества больных с COVID-19 или подозрением на него, чтобы сократить время между доставкой пациента на «Скорой помощи» и началом оказания помощи.
На входах в больницы Волгограда, перепрофилированные для лечения больных коронавирусом, оборудовали 11 палаток. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и наплыва больных палатки могут вернуть на прежние места.
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