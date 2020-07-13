Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 7500 человек

Здравоохранение 13.07.2020 11:54
0
13.07.2020 11:54
88 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составило уже 7516 человек. Новых смертельных фактов не зафиксировано. От COVID-19 в регионе с начала пандемии скончались 48 человек.
За минувший день из больниц выписаны 26 переболевших инфекцией. Всего выздоровело 4005 человек.
Реклама
Армейские палатки возле больниц Волгограда сворачивают, но могут снова развернуть13.07.2020 15:55
Здравоохранение 13.07.2020 15:55
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикам12.07.2020 14:43
Здравоохранение 12.07.2020 14:43
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской области12.07.2020 12:14
Здравоохранение 12.07.2020 12:14
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижается11.07.2020 11:44
Здравоохранение 11.07.2020 11:44
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницы10.07.2020 19:38
Здравоохранение 10.07.2020 19:38
Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке10.07.2020 13:46
Здравоохранение 10.07.2020 13:46
Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской области10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больниц09.07.2020 11:48
Здравоохранение 09.07.2020 11:48
Три больницы в Волгоградской области прекращают работу с COVID-пациентами08.07.2020 17:05
Здравоохранение 08.07.2020 17:05
В Волгоградской области поставлен рекорд июля по излечившимся от COVID-19 пациентам08.07.2020 11:50
Здравоохранение 08.07.2020 11:50
Житель Мордовии умер в Волгограде от коронавируса07.07.2020 12:44
Здравоохранение 07.07.2020 12:44
Очередная трагедия: в Волгоградской области уже 45 человек умерли от COVID-1907.07.2020 11:45
Здравоохранение 07.07.2020 11:45
Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают застрахованных в любой ситуации06.07.2020 15:50
Здравоохранение 06.07.2020 15:50
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса06.07.2020 11:36
Здравоохранение 06.07.2020 11:36
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал расклад05.07.2020 16:12
Здравоохранение 05.07.2020 16:12
Реклама