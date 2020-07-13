Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 7500 человек





88 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составило уже 7516 человек. Новых смертельных фактов не зафиксировано. От COVID-19 в регионе с начала пандемии скончались 48 человек.

За минувший день из больниц выписаны 26 переболевших инфекцией. Всего выздоровело 4005 человек.



