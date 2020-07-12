



Среди совершивших особо тяжкие преступления и находящихся в федеральном розыске преступников уже много лет числится уроженец села Заплавное Волгоградской области Владимир Шестерин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МВД , за помощь в его розыске обещан 1 миллион рублей. По данным ГУ МВД России по региону, Шестерин Владимир Викторович 1977 года рождения являлся участником организованной преступной группы, специализировавшейся на совершении заказных убийств с использованием автоматического оружия на территории Волгоградской области. В частности, осенью 2009 года, по версии правоохранителей, Владимир Шестерин был среди троих участников ОПГ, расстрелявших криминального авторитета Станислава Галкина. Один из киллеров - житель Волжского Сергей Зрячев был осужден в 2013 году на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В беседе с ИА «Высота 102» один из сотрудников следственных органов высказал предположение, что так долго находящегося в розыске Шестерина уже может не быть в живых: «Его могли ликвидировать практически сразу после того, как он «засветился», чтобы замести следы, ведущие к крупным заказчикам».



Как 26 октября 2009 года сообщало ИА «Высота 102», известный волгоградский авторитет Станислав Галкин был убит во дворе собственного дома в микрорайоне Тулака. Убийцы подъехали на машине и расстреляли Галкина из автоматического оружия с глушителями, произведя контрольный выстрел в голову.



Станислав Галкин являлся заместителем председателя Волгоградской федерации бокса Владимира Кадина, пользовался в определенных кругах огромным влиянием. По одной из версий, у Владимира Кадина, считавшегося главным местным криминальным авторитетом, и Станислава Галкина был затяжной конфликт. Именно Владимира Кадина изначально считали заказчиком убийства Галкина. Сам Кадин позже был также застрелен киллерами.

По некоторым данным, Станислав Галкин имел крупный бизнес за рубежом. В свое время эксперты называли его одним из инвесторов в коммунальные компании, которые работали на территории Волгограда и области. Станислав Галкин являлся заместителем председателя Волгоградской федерации бокса Владимира Кадина, пользовался в определенных кругах огромным влиянием. По одной из версий, у Владимира Кадина, считавшегося главным местным криминальным авторитетом, и Станислава Галкина был затяжной конфликт. Именно Владимира Кадина изначально считали заказчиком убийства Галкина. Сам Кадин позже был также застрелен киллерами.По некоторым данным, Станислав Галкин имел крупный бизнес за рубежом. В свое время эксперты называли его одним из инвесторов в коммунальные компании, которые работали на территории Волгограда и области.



