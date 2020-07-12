В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партий

Политика 12.07.2020 15:10
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12.07.2020 15:10
В последний день приема документов на участие в довыборах три партии заявили о своем намерении побороться за кресло в регпарламенте. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе избиркома Волгоградской области, сегодня списки выдвиженцев комиссии предоставили "Справедливая Россия," КПРФ и "Партия пенсионеров".
От "СР" в облдуму баллотируется 37-летний Василий Бочков.
КПРФ на довыборах представит 45-летняя Людмила Соколова.
От "Партии пенсионеров" выдвиженцем стал Игорь Мастаченко.
Ранее о своем намерении побороться за кресло в заксобрании облизбирком сообщили "Единая Россия" и ЛДПР.
В течение трех дней со дня представления документов ИКВО должна принять решения о заверении списков кандидатов или мотивированные решения об отказе в их заверении.
Довыборы состоятся в единый день голосования, 13 сентября.
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