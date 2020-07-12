В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партий





В последний день приема документов на участие в довыборах три партии заявили о своем намерении побороться за кресло в регпарламенте. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе избиркома Волгоградской области, сегодня списки выдвиженцев комиссии предоставили " Справедливая Россия," КПРФ и "Партия пенсионеров".

От "СР" в облдуму баллотируется 37-летний Василий Бочков.

КПРФ на довыборах представит 45-летняя Людмила Соколова.

От "Партии пенсионеров" выдвиженцем стал Игорь Мастаченко.

Ранее о своем намерении побороться за кресло в заксобрании облизбирком сообщили "Единая Россия" и ЛДПР.

В течение трех дней со дня представления документов ИКВО должна принять решения о заверении списков кандидатов или мотивированные решения об отказе в их заверении.

Довыборы состоятся в единый день голосования, 13 сентября.



