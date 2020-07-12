Политика

В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партий

Политика 12.07.2020 15:10
0
12.07.2020 15:10


В последний день приема документов на участие в довыборах три партии заявили о своем намерении побороться за кресло в регпарламенте. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе избиркома Волгоградской области, сегодня списки выдвиженцев комиссии предоставили "Справедливая Россия," КПРФ и "Партия пенсионеров".
От "СР" в облдуму баллотируется 37-летний Василий Бочков.
КПРФ на довыборах представит 45-летняя Людмила Соколова.
От "Партии пенсионеров" выдвиженцем стал Игорь Мастаченко.
Ранее о своем намерении побороться за кресло в заксобрании облизбирком сообщили "Единая Россия" и ЛДПР.
В течение трех дней со дня представления документов ИКВО должна принять решения о заверении списков кандидатов или мотивированные решения об отказе в их заверении.
Довыборы состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Политика
11.07.2020 17:51
Политика 11.07.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2020 10:44
Политика 09.07.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Политика
08.07.2020 10:12
Политика 08.07.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Политика
07.07.2020 11:16
Политика 07.07.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Политика
06.07.2020 10:17
Политика 06.07.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Политика
02.07.2020 16:38
Политика 02.07.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Политика
02.07.2020 15:52
Политика 02.07.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Политика
30.06.2020 10:49
Политика 30.06.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Политика
26.06.2020 16:09
Политика 26.06.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2020 10:50
Политика 25.06.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Политика
18.06.2020 15:52
Политика 18.06.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2020 12:23
Политика 09.06.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Политика
09.06.2020 12:00
Политика 09.06.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Политика
05.06.2020 09:42
Политика 05.06.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Политика
27.05.2020 17:26
Политика 27.05.2020 17:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:27
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличкаСмотреть фотографии
16:03
В список самых опасных преступников России попал убийца волгоградского криминального авторитетаСмотреть фотографии
15:10
В борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы вступили пять партийСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде бодрые коровы устроили шоу на пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Под Волгоградом погибший от COVID-19 мужчина 5 дней не обращался к медикамСмотреть фотографии
14:02
Похудевший из-за пандемии бюджет Волгоградской области ожидает перекройка ​Смотреть фотографии
12:48
Журавлиные крики Большого Лимана: опасная зона под Волгоградом стала раем для птицСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Коронавирус продолжает нести смерть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области фермер оставил слабовидящих стариков без земельных наделовСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом пенсионер трагически погиб на дорогеСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом водитель с тремя детьми в машине устроила опасное ДТПСмотреть фотографии
09:12
Для сотен братских могил в Волгоградской области установят границыСмотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом двухлетняя девочка утонула в надувном бассейнеСмотреть фотографии
22:54
Прокуроры напомнили главе Краснослободска Волгоградской области о потраченных миллионахСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области продлили действие ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградские коммунисты выдвинули кандидатов на довыборы в городскую и областную думыСмотреть фотографии
16:22
В Урюпинске Волгоградской области за 250 миллионов рублей построят детский садСмотреть фотографии
15:55
Осужденной за поножовщину волгоградке выставили счет за работу врачейСмотреть фотографии
14:03
Засуха и суховеи: в Волгоградской области сохраняется сильнейшая жараСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области житель Кемерово осужден за пересылку героинаСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области не теряют надежду расчистить Яму за 95 млн рублейСмотреть фотографии
11:44
Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижаетсяСмотреть фотографии
10:25
На плотине Волжской ГЭС перевернулся грузовик с квасомСмотреть фотографии
10:00
В селе Волгоградской области по неосторожности сгорели постройкиСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области сбили двух детей на велосипедахСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде три легковушки догнали друг друга: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
07:39
Под Волгоградом запрещенные «Свидетели Иеговы» незаконно подарили недвижимость коллегам в ДанииСмотреть фотографии
21:57
В скандальную историю с ремонтом бассейна «Спартак» в Волгограде вникнет прокуратураСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом арестовали подозреваемого в двойном убийстве подросткаСмотреть фотографии
17:39
Более 30 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка жители Поволжья подали онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 