Опять за 90: в Волгоградской области число заражений COVID-19 не снижается

Здравоохранение 11.07.2020 11:44
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11.07.2020 11:44
У 92 жителей Волгоградской области подтвердили коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, новых смертей не зарегистрировано.
Уже четвертый день подряд отмечается превышение выздоровевших над заболевшими. Так, за сутки из стационаров были выписаны 136 человек, переболевших COVID-19.
Всего коронавирусная инфекция была выявлена у 7332 жителей региона, из которых 3973 уже выздоровели. Скончались 47 человек.
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