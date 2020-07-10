Борьба с коррупцией

В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечко

Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
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10.07.2020 14:12


Нарушения законодательства при трудоустройстве заместителя главы Калачевского района Виталия Герасимова выявила прокуратура. В распоряжении ИА «Высота 102» оказался документ за подписью прокурора района Тимофея Занина, который уже внес представление на имя руководителя муниципального образования Петра Харитоненко.
На посту замглавы района Волгоградской области Герасимов курировал вопросы ГО и ЧС, организационно-технического отдела и отдела ЗАГС. Помимо прочего, он видный представитель партии власти – является членом регионального политсовета «Единой России».
«Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей», - указано в письмо прокурора, который ссылается на нормы федерального законодательства.
Как показала проведенная надзорным органом проверка, чиновник Герасимов на момент назначения не соответствовал требованиям к стажу работы или направлению подготовки. 
По сведениям информагентства, Герасимов написал заявление об увольнении. Однако на улице он не окажется, потому что займет должность консультанта и будет исполнять обязанности заместителя главы района, таким образом, сохранив за собой полномочия и статус.  Такой хитрый ход может лишить прокуратуру оснований для внесения протеста на действия главы Калачевского района.
Скриншот с сайта volgograd.er.ru

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