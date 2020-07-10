



Административный штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на департамент городского хозяйства Волгограда за правонарушение, связанное с непредставлением данных, необходимых для антимонопольного расследования в сфере похоронных услуг, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Информация была затребована антимонопольным органом в связи с рассмотрением материалов прокуратуры, свидетельствующих о возможных признаках нарушений антимонопольного законодательства при заключении муниципальных контрактов между департаментом и ЗАО «РП «Память» на выполнение работ по ремонту и содержанию муниципальных кладбищ Волгограда, по перевозке тел умерших с мест смерти для проведения судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических исследований.

«Очевидно, что ради интересов ЗАО «РП «Память» департамент городского хозяйства Волгограда готов пойти даже на уплату значительных штрафов за непредставление информации и пожертвовать денежными средствами налогоплательщиков, которые могли бы пойти на удовлетворение насущных нужд города-героя Волгограда», - выразил в комментарии ИА «Высота 102» свое мнение руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.

«Ссылаясь на наличие ограничительных мер, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, департамент, который как орган местного самоуправления относится к непрерывно функционирующим организациям, частично представил необходимые сведения и документы лишь спустя месяц после истечения срока, установленного Волгоградским УФАС России. Часть запрошенных документов и информации не представлены департаментом до сих пор», - рассказали в антимонопольном органе.



