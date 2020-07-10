Общество

Администрация Волгограда стойко оберегает интересы похоронного монополиста

Общество 10.07.2020 10:29
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10.07.2020 10:29


Административный штраф в размере 50 тысяч рублей наложен на департамент городского хозяйства Волгограда за правонарушение, связанное с непредставлением данных, необходимых для антимонопольного расследования в сфере похоронных услуг, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. Информация была затребована антимонопольным органом в связи с рассмотрением материалов прокуратуры, свидетельствующих о возможных признаках нарушений антимонопольного законодательства при заключении муниципальных контрактов между департаментом и ЗАО «РП «Память» на выполнение работ по ремонту и содержанию муниципальных кладбищ Волгограда, по перевозке тел умерших с мест смерти для проведения судебно-медицинских экспертиз и патологоанатомических исследований.
 «Очевидно, что ради интересов ЗАО «РП «Память» департамент городского хозяйства Волгограда готов пойти даже на уплату значительных штрафов за непредставление информации и пожертвовать денежными средствами налогоплательщиков, которые могли бы пойти на удовлетворение насущных нужд города-героя Волгограда», - выразил в комментарии ИА «Высота 102» свое мнение руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
«Ссылаясь на наличие ограничительных мер, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, департамент, который как орган местного самоуправления относится к непрерывно функционирующим организациям, частично представил необходимые сведения и документы лишь спустя месяц после истечения срока, установленного Волгоградским УФАС России. Часть запрошенных документов и информации не представлены департаментом до сих пор», - рассказали в антимонопольном органе. 

Волгоградское УФАС на протяжении длительного времени пытается положить конец «особым отношениям» городской власти с «Памятью». Антимонопольное ведомство полагает, что другие участники рынка также имеют право заниматься организаций похорон в областном центре. Роман Лучников ранее заявлял, что «на 99% уверен в том, что речь идет о коррупционном сговоре», обращался в ФСБ и полицию. Последствием многолетних разбирательств, по его мнению, должны стать уголовные дела.
 Напомним, в 2002 году между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «РП «Память», являющейся службой по вопросам похоронного дела в Волгограде, были заключены два договора: на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт; и на осуществление погребения граждан. Оба договора были заключены на 15 лет до 30.09.2017. Незаконно продлив сроки действия договоров ещё на 10 лет до 30.09.2027, администрация и ЗАО «РП «Память» вступили в антиконкурентный сговор, что доказано УФАС в судах.  Об острой ситуации с «ритуалкой» и даже «кладбищенских войнах» в Волгограде ИА «Высота 102» рассказывало ранее в многочисленных публикациях. 
Мэрия Волгограда и городская дума  пока так и не предприняли никаких шагов навстречу антимонопольному законодательству. Проигравший суды похоронный монополист по-прежнему чувствует себя единоличным хозяином городской сферы ритуальных услуг.


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