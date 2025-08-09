Конец пеклу. В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30





Сегодня, 9 августа, в Волгограде столбик термометра впервые за последний месяц опустился ниже +30 градусов. А у измученных жарой волгоградцев появится шанс вздохнуть чуть свободнее. По данным Волгоградского ЦГМС, в последующие дни будет еще прохладнее. Зной прогонят дожди с грозами, которые идут в регион.

Так, осадки ожидаются 10 и 12 августа. В регионе пройдут грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. В Волгограде в воскресенье ожидается небольшой дождь, а вот 12 августа гроза доберется и до областного центра.

Температура воздуха в регионе в эти дни снизится до +27 градусов, а ночью будет еще бодрее – местами всего до +8.



В Волгограде прогнозируют более теплые ночи – от +15 до +19. А 12 августа днем похолодает до +25.



Фото V102.RU (архив)



