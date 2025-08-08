Экология

Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраны

Экология 08.08.2025 19:54
В Волгоградской области установили охранную зону особо охраняемой природной территории регионального значения – природному парку «Усть-Медведицкий». Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, это сделано для защиты уникальной территории от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях и водных объектах.

Общая площадь охранной зоны составляет 9516, 8 га. Расположена она на территории четырех районов: двух сельских поселений Клетского района, двух поселений Кумылженского района, муниципальном округе город Михайловка и 8 поселений Серафимовичского района.

На территории охранной зоны запрещается распахивать новые земли, кроме минерализованных полос, сбрасывать отходы производства и потребления, рубить лесные насаждения, выжигать растительность, разводить костры, мыть автомобили, а также устраивать стоянки машин вне дорог общего пользования и др.

