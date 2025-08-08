Сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с иском о принудительном взыскании ущерба с водителя ассенизаторской машины, который сливал стоки на почву в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации Нижне-Волжского межрегионального управления, ущерб от загрязнения 4 кв.м. территории у хутора Старенький оценивается в сумму более 45 тысяч рублей.

Нарушитель проигнорировал требование о добровольной оплате ущерба.

Суд полностью удовлетворил требование природоохранного ведомства. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора