«Не так все страшно?»: чиновники отреагировали на скандал с Домом милости для бездомных

09.08.2025 15:15
В администрации Городищенского района Волгоградской области пояснили ситуацию, сложившуюся в связи с планами благотворительного фонда организовать в райцентре центр для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Как говорится в ответе на редакционный запрос, собственник земельного участка в мае 2023 года обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении разрешении на условно разрешенный вид использования – социальное обслуживание. В этом же месяце было принято решение о проведении публичных слушаний. При этом оповещение было опубликовано на официальном сайте и в районной газете.

Чиновники ответили и на претензию жителей, которые пожаловались, что не знали о том, что собственник получил разрешение на использование участка в социальных целях. Так, согласно градостроительного кодекса, организатор публичных слушаний направляет извещение только правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с тем, на который запрашивается разрешение, а также правообладателям капитальных строений, находящихся рядом.

- Иного информирования законодательством не предусмотрено, - подчеркнули в администрации.

В ходе слушаний замечаний и предложений не поступило, по его итогам было рекомендовано использовать участки для социального обслуживания. И уже в июне 2023 года собственник получила соответствующие разрешения.
При этом в администрации подчеркнули, что за разрешением на строительство каких-либо объектов на данном участке собственник не обращался.
 

Напомним, жители рабочего поселка Городища всполошились, узнав о том, что под эгидой благотворительного фонда «Право на жизнь» на улице Зеленая, 77, может появиться так называемый Дом милости для оказания помощи бездомным и другим подопечным организации – освободившимся из мест заключения, лицам с алкогольной и наркотической зависимостью. По мнению городищенцев, такое соседство может быть опасным для проживающих рядом семей с детьми. Люди начали сбор подписей против возможного строительства такого центра, обозначив, что не против помощи людям, но хотят, чтобы эта деятельность велась вдали от жилых районов.

В свою очередь руководитель благотворительного фонда Ксения Чегодаева заявила, что пока ни о каком строительстве Дома милости речи не идет. На это, по ее словам, потребуются большие средства, которыми организация не располагает. В то же время она призналась, что хотела бы на своих участках организовать хотя бы пункт помощи нуждающимся людям, без их постоянного проживания. При этом волонтер выразила сожаление реакцией местных жителей. По ее словам, на днях вагончик, который она поставила на своей земле, едва не перевернули вместе со сторожем неизвестные люди.

