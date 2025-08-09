Общество

Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сома

09.08.2025 17:53
Волгоградец Вячеслав Ченцов похвастался суперудачным уловом. На Волгоградском водохранилище он поймал огромного сома. Но для того, чтобы улыбнулась такая удача, пришлось сначала хорошо потрудиться.

На берегу водохранилища мужчина был уже в три часа ночи. Погода складывалась благоприятная – ветерок и небольшая волна.

- Начал квочить, солнце еще только-только начало появляться на горизонте. Насадка - черви, ракушка, кальмар. Первые подьемы, но не берет, вышел на 15 м, то же самое. Перемещаюсь ближе к судоходной линии, глубина – 20 м и пойдет  подъем до 15 м, место знакомое, работаю квоком… - вспоминает рыбак волнительные минуты.

И вот – долгожданный подъем  ото  дна, что показала жирная линия на эхолоте.

- Стоит  у насадки, наверное,  рассматривал «бутерброд», потихонечку спиннингом поднимаю вверх и сразу - потяжка.  Дал ему хорошо проглотить и есть подсечка! – делится восхищенный рыбак.

Несмотря на внушительные размеры добычи, поднимал сома Вячеслав минут пять.

Когда гигант оказался уже в лодке удачливого рыбака, мужчина измерил его рулеткой и поразился – в длину он достигал 1 метра 47 сантиметров.

Фото «Клеевая рыбалка» t.me


