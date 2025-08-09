Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сома





Волгоградец Вячеслав Ченцов похвастался суперудачным уловом. На Волгоградском водохранилище он поймал огромного сома. Но для того, чтобы улыбнулась такая удача, пришлось сначала хорошо потрудиться.

На берегу водохранилища мужчина был уже в три часа ночи. Погода складывалась благоприятная – ветерок и небольшая волна.



- Начал квочить, солнце еще только-только начало появляться на горизонте. Насадка - черви, ракушка, кальмар. Первые подьемы, но не берет, вышел на 15 м, то же самое. Перемещаюсь ближе к судоходной линии, глубина – 20 м и пойдет подъем до 15 м, место знакомое, работаю квоком… - вспоминает рыбак волнительные минуты.



И вот – долгожданный подъем ото дна, что показала жирная линия на эхолоте.



- Стоит у насадки, наверное, рассматривал «бутерброд», потихонечку спиннингом поднимаю вверх и сразу - потяжка. Дал ему хорошо проглотить и есть подсечка! – делится восхищенный рыбак.



Несмотря на внушительные размеры добычи, поднимал сома Вячеслав минут пять.



Когда гигант оказался уже в лодке удачливого рыбака, мужчина измерил его рулеткой и поразился – в длину он достигал 1 метра 47 сантиметров.



Фото «Клеевая рыбалка» t.me





