



В Волгограде сегодня, 9 августа, на уличной площадке Училища олимпийского резерва прошел Всероссийский турнир по баскетболу в формате три на три «Оранжевый мяч». Сильнейших выявили команды в нескольких возрастных категориях среди юношей и девушек, а также определены призеры в соперничестве взрослых коллективов.

В прошлом году соревнования «Оранжевый мяч» носили региональный статус, а сейчас они снова стали Всероссийскими, что лишь увеличивает престижность и уровень турнира. Баскетбольный праздник был приурочен ко Дню физкультурника, который накануне отпраздновали в Волгограде.

Правила в уличном баскетболе отличаются от его классической разновидности. Здесь за попадание в кольцо команда получает один балл, а за дальнее попадание из-за дуги - два очка. Соперники играют на одной половине и, соответственно, на одно кольцо.

Соревнования «Оранжевый мяч» охватили 49 регионов РФ. Участниками состязаний в Волгоградской области стали как спортшколы, так и любительские команды. Коллективы были представлены из самых разных районов нашего региона - Волгограда, Волжского, Быково, Качалино, Дубовки.





Также были заявлены спортсменки из хутора Грачи Городищенского района Волгоградской области. В прошлом году на региональных состязаниях команда завоевала серебряные медали. Одна из баскетболисток коллектива 11-летняя Диана Мирзоева занимается этим видом спорта три года и уже строит амбициозные планы на будущее.

- Хочется победить и занять место как можно выше здесь. В целом - нашей команде надо идти вперед и прогрессировать. В дальнейшем хочу связать свою жизнь с баскетболом и стать профессиональном игроком. Уличным баскетболом занимаемся параллельно с классическим. Здесь хорошо, что матчи проходят на свежем воздухе, несмотря на жару. Но, конечно, я больше люблю традиционную разновидность баскетбола, где у нашей команды уже есть некоторые успехи, - отметила юная спортсменка.





Руководитель Волгоградской областной Федерации баскетбола Александр Воропаев рассказал о прошедшем турнире и заявил о желании создать профессиональные команды в Волгограде по баскетболу в формате три на три.

- Фестиваль «Оранжевый мяч» проводится в нашем регионе с 2004 года. Постоянно большое количество участников и добавляются новые команды. Приятно видеть, что, несмотря на летний период времени и каникулы, собирается очень много детей. В первой половине дня мы проводим соревнования среди юношей, а во второй уже среди взрослых спортсменов. Количество игроков достигает до 300 человек. Для Волгоградской области это хорошее массовое мероприятие вне зависимости от уровня игроков. Любой желающий может заявиться на турнир без каких-либо взносов. Нужно лишь желание играть в баскетбол. Радует, что нам удалось совместить профессионалов из спортшкол и обычных ребят. Команды любого уровня имеют возможность заявиться на «Оранжевый мяч». Здесь постоянно миксуются коллективы и меняются составы, что придает дополнительный интерес. Также мы смотрим готовность детей к сезону, который начинается осенью. У нас есть инфраструктура для игры три на три. Но нет, к сожалению, профессиональных команд в этой дисциплине. Игроки хорошего уровня уезжают в другие регионы выступать в классическом баскетболе. Мы надеемся, что нам удастся организовать мужскую и женскую команды для баскетбола три на три. Мы все понимаем, что наличие любого профессионального коллектива позволяет продвигать его в массы, - подчеркнул руководитель региональной баскетбольной Федерации.





Формат однодневного турнира классический - групповой этап и плей-офф, где были разыграны призовые места. Одной из команд фестиваля стала Волгоградская академия баскетбола «Титаны». Подопечные Сергея Рыбалкина были представлены на турнире сразу несколькими командами, двум из которых удалось дойти до финала и завоевать бронзовые награды состязаний.

Несмотря на жаркую погоду и не самую оптимальную готовность по ходу летних каникул и межсезонья, участники отдали все силы для победы, а некоторые из них, к сожалению, получали серьезные травмы и повреждения в захватывающих встречах. Но чем не рискнешь ради игровой практики и возможности принять участие в спортивном празднике на открытом воздухе.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев