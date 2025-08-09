Спорт

«Сквозь огонь и пену»: в ЦПКиО Волгограда отметили День физкультурника

09.08.2025
В Волгограде накануне, 8 августа, в Центральном парке культуры и отдыха отметили День физкультурника. Вечером в пятницу здесь собрались около тысячи активных волгоградцев - спортсменов и поклонников здорового образа жизни.


В России День физкультурника празднуется уже в 86-й раз. Традиционно организаторы в Волгограде подготовили насыщенную развлекательную программу с возможностью не только понаблюдать, но и самим поучаствовать в различных конкурсах и активностях. Почетными гостями праздника стали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров и чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексей Савостин.


Взбодрила пришедших в парк горожан  зарядка  под руководством фитнес-тренера Виктории Газеевой. А на главной сцене состоялось вручение руководителям, тренерам и ветеранам почетных грамот и наград за вклад в развитие спорта.


Зрители с большим интересом наблюдали за выступлениями  танцоров, велосипедистов, акробатов и мастеров по ушу. Особенно впечатлили горожан трюки разведывательной роты 33-го мотострелкового полка, продемонстрировавших элементы армейского рукопашного боя с преодолением горящих препятствий.


Все желающие могли попробовать себя в сдаче норм ГТО. На площадках в ЦПКиО волгоградцы ко всему прочему  сыграли в баскетбол, дартс, настольный теннис, посоревновались в легкой атлетике и перетягивании каната, а юные гости испытали себя в спортивном лабиринте. Также мастер-классы показали футболисты СШ «Ротор», самбисты, дзюдоисты. 


Наградой для тех, кто хорошо посоревновался, стала ароматная гречневая каша, которую приготовили военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии.  Здесь же, в парке, развернулась выставка военной техники, а специалисты продемонстрировали  варианты оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Завершился праздник эффектной пенной вечеринкой.


Временно осуществляющий полномочия председателя регионального спорткомитета Михаил Чернов поделился впечатлениями о спортивном празднике.


- День физкультурника - один из самых старинных праздников в России и значимый в нашем регионе. Очень много зрителей присутствует на этом отличном и прекрасно организованном мероприятии. Достижения волгоградских спортсменов всем известны. У нас проводится много физкультурных мероприятий. Массовый спорт преобладает над спортом высших достижений в Волгоградской области. Одно из основных направлений - доступная инфраструктура, где каждый житель может самостоятельно заниматься, - отметил Михаил Сергеевич. 


В эти выходные жителей Волгоградской области на территории региона ожидает насыщенная игровая и развлекательная программа, приуроченная ко Дню физкультурника. В общей сложности участниками спортивного праздника станут более 8000 человек разных возрастов. 

















Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


Фото: Геннадий Гуляев V102.RU

