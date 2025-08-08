Транспорт

Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДД

Волгоградской областной думе рекомендовано поддержать федеральный законопроект по передаче органам исполнительной власти части полномочий полиции по привлечению к ответственности водителей за несоблюдение правил остановки или стоянки транспортных средств. Как сообщили V102.RU в региональном парламенте, соответствующие изменения планируют внести в КоАП РФ.

Профильный комитет облдумы считает данное предложение социально значимым и актуальным. Авторы инициативы отмечают, что факты остановки и стоянки транспортных средств с нарушением ПДД в крупных городах носят массовый характер. 

- Основная часть сил и средств полиции направлена на решение задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. В связи с чем, предлагается закрепить возможность передачи органам исполнительной власти регионов части полномочий полиции по осуществлению контроля за соблюдением ПДД, - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Такое право может быть предоставлено субъектам РФ на основании соглашения, заключенного между регионом и федеральным органом исполнительной власти.

Фото из архива V102.RU

