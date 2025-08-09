Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августа





В ночь на 10 августа волгоградцы смогут увидеть не только уходящую осетровую луну, которая взошла на небосклон сегодня, но и наблюдать парад планет.

В период августовского полнолуния можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — большой парад планет. 10 августа 2025 года в одну линию выстроятся сразу шесть небесных тел: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.



Четыре из них — Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн — будут хорошо видны невооруженным глазом. Это достаточно редкое зрелище – в следующий раз наблюдать его можно будет только в феврале 2026 года.



Но и это еще не все значимые астрономические явления в августе 2025 года. Кроме полнолуния и большого парада планет, у волгоградцев есть возможность увидеть и падающие звезды. В ночь на 12 августа придется пик активности персеид, когда можно будет зафиксировать до 100 метеоров в час.



Фото из архива V102.RU



