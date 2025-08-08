Общество

«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге Волгограда

Общество 08.08.2025 21:02
Жители микрорайона Керамический в Красноармейском районе Волгограда просят городские службы решить проблему с неработающими ливневками, которая становится особенно болезненной в период сильных дождей. Как сообщили V102.RU волгоградцы, после ливней дорога к их домам №№14 и 16, расположенным на улице имени композитора Танеева, превращается в непроходимую реку.

Ранее сообщалось, что потоп на этой улице произошел в апреле текущего года, после чего жители были вынуждены обратиться за помощью в городские службы. В начале августа ситуация повторилась.

- В апреле этого года уже было направлено обращение по поводу данной проблемы, но по итогу какие то работы проводились, но не в полном объеме. Проблема не решена! Вода как стояла, так и стоит. Проехать проблематично. Жители домов, в особенности пенсионеры не могут перейти дорогу, попасть домой, приходится обходить через соседние дворы. Так же невозможно выйти из общественно транспорта, приходится выходить дальше и возвращаться обратно через дворы, - рассказали жители.

Волгоградцы направили повторную жалобу в администрацию. 

В мэрии Волгограда V102.RU пояснили, что ливневки в период сильных осадков не справляются с большим объемом воды и забиваются мусором, что приводит к скоплению воды на проезжей части. 

- Дорожные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, регулярно проводят мероприятия по расчистке в том числе и ливневой канализации от принесенного водой мусора, сухих веток. В период обильных осадков сети ливневой канализации необходимо время, чтобы пропустить большое количество воды. Тем не менее, дорожно-коммунальные службы дополнительно обследуют указанный участок и в случае необходимости проведут работы во внеочередном порядке, - сообщили информагентству в администрации Волгограда.

Фото: читателей V102.RU

Лента новостей

21:55
Бастрыкину доложат о трудностях безногого инвалида в поликлинике КамышинаСмотреть фотографии
21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
 