«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге Волгограда

Жители микрорайона Керамический в Красноармейском районе Волгограда просят городские службы решить проблему с неработающими ливневками, которая становится особенно болезненной в период сильных дождей. Как сообщили V102.RU волгоградцы, после ливней дорога к их домам №№14 и 16, расположенным на улице имени композитора Танеева, превращается в непроходимую реку.

Ранее сообщалось, что потоп на этой улице произошел в апреле текущего года, после чего жители были вынуждены обратиться за помощью в городские службы. В начале августа ситуация повторилась.

- В апреле этого года уже было направлено обращение по поводу данной проблемы, но по итогу какие то работы проводились, но не в полном объеме. Проблема не решена! Вода как стояла, так и стоит. Проехать проблематично. Жители домов, в особенности пенсионеры не могут перейти дорогу, попасть домой, приходится обходить через соседние дворы. Так же невозможно выйти из общественно транспорта, приходится выходить дальше и возвращаться обратно через дворы, - рассказали жители.

Волгоградцы направили повторную жалобу в администрацию.

В мэрии Волгограда V102.RU пояснили, что ливневки в период сильных осадков не справляются с большим объемом воды и забиваются мусором, что приводит к скоплению воды на проезжей части.

- Дорожные организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, регулярно проводят мероприятия по расчистке в том числе и ливневой канализации от принесенного водой мусора, сухих веток. В период обильных осадков сети ливневой канализации необходимо время, чтобы пропустить большое количество воды. Тем не менее, дорожно-коммунальные службы дополнительно обследуют указанный участок и в случае необходимости проведут работы во внеочередном порядке, - сообщили информагентству в администрации Волгограда.

Фото: читателей V102.RU