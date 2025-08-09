



Волгоградский «Ротор» в летнее межсезонье провел мощную трансферную кампанию, подписав контракты с более чем 10 новичками. Одним из новобранцев стал левый защитник Максим Храмцов. 23-летний уроженец Волгограда вернулся в родной город и впервые в профессиональной карьере примерил майку «Ротора». Крайний защитник провел на данный три матча, в том числе дебютировав на «Волгоград Арене» в противостоянии с «Енисеем» в третьем туре Первой лиги (0:0). Завтра, 10 августа, Максим имеет хорошие шансы вновь выйти на поле в домашнем матче с «Уфой», который начнется в 18-30 ч.

Примечательно, что отец Максима Храмцова – Сергей – играл за волгоградский клуб в ту самую легендарную эпоху, когда волгоградцы гремели на всю страну благодаря ярким победам, завоевывали медали чемпионата страны и представляли Россию в еврокубках. Во второй свой заход в 2006 году Храмцов-старший выступал за «Ротор» уже в период пребывания команды во Второй лиге. Заядлые волгоградские болельщики наверняка помнят этого неуступчивого центрального защитника, действовавшего также на позиции правого защитника и достаточно продолжительное время игравшего за дубль «Ротора».

Теперь спортивную династию Храмцовых с успехом продолжает Максим. Отметим, мировой и российский футбол знают немного примеров, когда отец и сын выступали за один и тот же клуб. Поэтому история семьи Храмцовых особенно интересна в данном контексте. Эмоциями от перехода Максима в стан волгоградской команды, воспоминаниями о футбольном пути сына и его давней мечте играть за «Ротор» в интервью ИА «Высота 102» рассказал Сергей Храмцов. «Волгоград – лучшее, что у меня было»



Сергей Храмцов с 1996 по 1999-й годы выступал за «Ротор», играл и тренировался вместе со знаковыми игроками в истории волгоградского футбола - Олегом Веретенниковым, Александром Беркетовым, Валерием Есиповым, Андреем Кривовым и другими известными футболистами той легендарной команды. Также Сергей Храмцов в свое время защищал цвета камышинского «Ротора» (предыдущее название - «Текстильщик»), «Изумруда» из Тимашевска, «Кубани», мордовской «Светотехники» («Лисмы»), челябинского «Лукойла», «Локомотива» из Нижнего Новгорода и «Элисты». Вернулся в «Ротор» в 2006 году и завершил карьеру на профессиональном уровне в этом значимом для себя клубе. Уроженец Краснодара – Сергей Храмцов – сегодня живет в родном городе, однако о Волгограде вспоминает с особым теплом. – Волгоград – это моя вторая родина, у меня много друзей оттуда. Я там почти 10 лет прожил. Играл в других командах, но вернулся в Волгоград в конце карьеры. Это молодость, юность. Самое лучшее, что у меня было – это «Ротор», – признается Храмцов-старший. Отметим, что в 90-х Сергей Храмцов перешел в волгоградский клуб из родной «Кубани». В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» вспоминает, что всегда был в восторге от сумасшедшей поддержки болельщиков и атмосферы на Центральном стадионе. – Я был в шоке от того, сколько людей не попадало тогда на стадион. Люди даже на ступеньках сидели. Первые настоящие впечатления от футбола я получил в Волгограде, – делится воспоминаниями наш собеседник. Путь отца



Максиму Храмцову было 4 года, когда его отец завершал профессиональную футбольную карьеру в составе «Ротора». Далее Сергей Николаевич выступал только на уровне чемпионата Краснодарского края. Храмцов-младший родился в Волгограде в 2002 году и начал заниматься футболом именно здесь – с первого класса. Через какое-то время семья Храмцовых переехала в Краснодар. В 12 лет Максим перешел в академию местного одноименного клуба и действующих чемпионов России. В карьере Максима ранее были «Краснодар-2», «Балтика-БФУ» из Калининграда, «Динамо» из Махачкалы. В составе дагестанской команды он сыграл 30 матчей, способствовал выходу команды в РПЛ. В элитном дивизионе крайний защитник провел два матча за махачкалинцев. В 2024 году Храмцов-младший ушел за игровой практикой в «Тюмень» на правах аренды, а в летнее межсезонье, как уже сообщало ИА «Высота 102», подписал полноценный двухлетний контракт с «Ротором».

– Максим без футбола жить не мог. Других интересов попросту не было. У него не было автоматов, пистолетов, других детских игрушек, он к ним был равнодушен, только мячи футбольные, – не без отеческой гордости вспоминает в телефонном разговоре Сергей Храмцов. – Сын сам изъявил желание заниматься этим видом спорта, и когда я заканчивал карьеру, он всегда был со мной – ходили вместе на тренировки, посещал матчи. Мы даже переодевали его в нашу форму и шутили, что на замену сейчас выйдет. Он футболом живет, в крови у него это.

По словам Сергея, сын мечтал повторить путь отца и перейти в команду из своего родного города. И вот в этом году мечтам суждено было сбыться – большую заинтересованность в трансфере проявил главный тренер волгоградского клуба Денис Бояринцев.



– После ухода из «Краснодара» Максим всегда хотел вернуться в Волгоград. Заканчивался каждый сезон, подписывались новые контракты, но мечта о «Роторе» оставалась. Когда пригласили нынешним летом, Макс был счастлив. Он и женился в этом году, и «Ротор» им заинтересовался. Два важнейших события за короткий период. Позвонили из «Ротора», а у нас на тот момент контракт был с «Динамо» из Махачкалы. Когда клубы договорились между собой о трансфере, со сборов в Кисловодске Макс сразу помчался в «Ротор». Это была первоначальная цель. Конечно, я рекомендовал ему вернуться домой сильным футболистом, порадовать болельщиков... Ну и родителей чуть-чуть, – улыбается отец.

Сергей Храмцов, с его слов, активно следит за жизнью «Ротора».

– У меня много знакомых футболистов в Волгограде. Те же Андрей Дуров, Андрей Кривов. Когда они пришли в руководство, следил за изменениями в клубе и результатами, обзоры смотрел, матчи. Футбол не ушел от меня. Бегать не могу уже, но большой интерес остался, – продолжает экс-футболист волгоградского коллектива.

