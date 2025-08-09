Спорт

Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына Максима

Спорт 09.08.2025 18:25
0
09.08.2025 18:25


Волгоградский «Ротор» в летнее межсезонье провел мощную трансферную кампанию, подписав контракты с более чем 10 новичками. Одним из новобранцев стал левый защитник Максим Храмцов. 23-летний уроженец Волгограда вернулся в родной город и впервые в профессиональной карьере примерил майку «Ротора». Крайний защитник провел на данный три матча, в том числе дебютировав на «Волгоград Арене» в противостоянии с «Енисеем» в третьем туре Первой лиги (0:0). Завтра, 10 августа, Максим имеет хорошие шансы вновь выйти на поле в домашнем матче с «Уфой», который начнется в 18-30 ч.

Примечательно, что отец Максима Храмцова – Сергей – играл за волгоградский клуб в ту самую легендарную эпоху, когда волгоградцы гремели на всю страну благодаря ярким победам, завоевывали медали чемпионата страны и представляли Россию в еврокубках. Во второй свой заход в 2006 году Храмцов-старший выступал за «Ротор» уже в период пребывания команды во Второй лиге. Заядлые волгоградские болельщики наверняка помнят этого неуступчивого центрального защитника, действовавшего также на позиции правого защитника и достаточно продолжительное время игравшего за дубль «Ротора». 

Теперь спортивную династию Храмцовых с успехом продолжает Максим. Отметим, мировой и российский футбол знают немного примеров, когда отец и сын выступали за один и тот же клуб. Поэтому история семьи Храмцовых особенно интересна в данном контексте. Эмоциями от перехода Максима в стан волгоградской команды, воспоминаниями о футбольном пути сына и его давней мечте играть за «Ротор» в интервью ИА «Высота 102» рассказал Сергей Храмцов.

«Волгоград – лучшее, что у меня было»


Сергей Храмцов с 1996 по 1999-й годы выступал за «Ротор», играл и тренировался вместе со знаковыми игроками в истории волгоградского футбола - Олегом Веретенниковым, Александром Беркетовым, Валерием Есиповым, Андреем Кривовым и другими известными футболистами той легендарной команды. Также Сергей Храмцов в свое время защищал цвета камышинского «Ротора» (предыдущее название - «Текстильщик»), «Изумруда» из Тимашевска, «Кубани», мордовской «Светотехники» («Лисмы»), челябинского «Лукойла», «Локомотива» из Нижнего Новгорода и «Элисты». Вернулся в «Ротор» в 2006 году и завершил карьеру на профессиональном уровне в этом значимом для себя клубе.

Уроженец Краснодара – Сергей Храмцов – сегодня живет в родном городе, однако о Волгограде вспоминает с особым теплом. 

– Волгоград – это моя вторая родина, у меня много друзей оттуда. Я там почти 10 лет прожил. Играл в других командах, но вернулся в Волгоград в конце карьеры. Это молодость, юность. Самое лучшее, что у меня было – это «Ротор», – признается Храмцов-старший. 

Отметим, что в 90-х Сергей Храмцов перешел в волгоградский клуб из родной «Кубани». В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» вспоминает, что всегда был в восторге от сумасшедшей поддержки болельщиков и атмосферы на Центральном стадионе. 

– Я был в шоке от того, сколько людей не попадало тогда на стадион. Люди даже на ступеньках сидели. Первые настоящие впечатления от футбола я получил в Волгограде, – делится воспоминаниями наш собеседник.

Путь отца 


Максиму Храмцову было 4 года, когда его отец завершал профессиональную футбольную карьеру в составе «Ротора». Далее Сергей Николаевич выступал только на уровне чемпионата Краснодарского края. Храмцов-младший родился в Волгограде в 2002 году и начал заниматься футболом именно здесь – с первого класса. Через какое-то время семья Храмцовых переехала в Краснодар. В 12 лет Максим перешел в академию местного одноименного клуба и действующих чемпионов России. 

В карьере Максима ранее были «Краснодар-2», «Балтика-БФУ» из Калининграда, «Динамо» из Махачкалы. В составе дагестанской команды он сыграл 30 матчей, способствовал выходу команды в РПЛ. В элитном дивизионе крайний защитник провел два матча за махачкалинцев. 

В 2024 году Храмцов-младший  ушел за игровой практикой в «Тюмень» на правах аренды, а в летнее межсезонье, как уже сообщало ИА «Высота 102», подписал полноценный двухлетний контракт с «Ротором».

Максим без футбола жить не мог. Других интересов попросту не было. У него не было автоматов, пистолетов, других детских игрушек, он к ним был равнодушен, только мячи футбольные, – не без отеческой гордости вспоминает в телефонном разговоре Сергей Храмцов. – Сын сам изъявил желание заниматься этим видом спорта, и когда я заканчивал карьеру, он всегда был со мной – ходили вместе на тренировки, посещал матчи. Мы даже переодевали его в нашу форму и шутили, что на замену сейчас выйдет. Он футболом живет, в крови у него это.

По словам Сергея, сын мечтал повторить путь отца и перейти в команду из своего родного города. И вот в этом году мечтам суждено было сбыться – большую заинтересованность в трансфере проявил главный тренер волгоградского клуба Денис Бояринцев.


– После ухода из «Краснодара» Максим всегда хотел вернуться в Волгоград. Заканчивался каждый сезон, подписывались новые контракты, но мечта о «Роторе» оставалась. Когда пригласили нынешним летом, Макс был счастлив. Он и женился в этом году, и «Ротор» им заинтересовался. Два важнейших события за короткий период. Позвонили из «Ротора», а у нас на тот момент контракт был с «Динамо» из Махачкалы. Когда клубы договорились между собой о трансфере, со сборов в Кисловодске Макс сразу помчался в «Ротор». Это была первоначальная цель. Конечно, я рекомендовал ему вернуться домой сильным футболистом, порадовать болельщиков... Ну и родителей чуть-чуть, – улыбается отец.

Сергей Храмцов, с его слов, активно следит за жизнью «Ротора».

У меня много знакомых футболистов в Волгограде. Те же Андрей Дуров, Андрей Кривов. Когда они пришли в руководство, следил за изменениями в клубе и результатами, обзоры смотрел, матчи. Футбол не ушел от меня. Бегать не могу уже, но большой интерес остался, – продолжает экс-футболист волгоградского коллектива. 


Максим Храмцов в первом туре вышел на замену в победном матче с «Волгой» (2:1), а затем с «Челябинском» (0:1) и «Енисеем» (0:0) отыграл полные встречи. 

– Думаю, что первую игру Максим не провалил. Отыграл достойно и оправдал доверие тренера. С «Челябинском» в старте тоже хорошо выглядел, борьбу не проиграл. Самое главное, что требуется от защитника. Горжусь своим сыном. Лично я выделю две основные сильные стороны Максима – мощная левая нога и бойцовские качества. Борьбу держит, голова светлая. Максим стремится к постоянному саморазвитию. Самое главное, сын – хороший человек. Говорю, что вижу. И наша семья мечтает о том, чтобы он вышел в РПЛ вместе с «Ротором». Это то, к чему стремится каждый футболист - поиграть в элитном дивизионе, показать достойный футбол на этом уровне, -  отметил собеседник информагентства.

У Максима Храмцова, кроме родителей (мама, к слову, уроженка Волгограда), внушительная группа поддержки – это две младшие сестры. С семьей футболист общается ежедневно. 

Постоянно с Максимом на связи. Интересуюсь, как тренировки проходят. Он говорит, что занятия интересные – через мяч. И коллектив отличный. Первым делом после игры сын звонит мне и мы по горячим следам разбираем ошибки и положительные моменты. Что-то в футболе я все-таки понимаю. Хотим вместе с семьей при возможности приехать на один из ближайших домашних матчей «Ротора». Мне всегда приятно возвращаться в Волгоград. На нынешнем стадионе еще ни разу не был, поэтому нахожусь в предвкушении от посещения «Волгоград Арены», – заканчивает разговор Храмцов-старший. 

Фото: архив семьи Храмцовых, Геннадий Гуляев и Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.08.2025 17:22
Спорт 09.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2025 09:14
Спорт 09.08.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 13:00
Спорт 08.08.2025 13:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2025 12:15
Спорт 08.08.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 20:40
Спорт 07.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2025 10:08
Спорт 07.08.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 20:33
Спорт 05.08.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.08.2025 15:16
Спорт 05.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 22:14
Спорт 04.08.2025 22:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:31
Спорт 04.08.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 21:12
Спорт 04.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 20:05
Спорт 04.08.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2025 10:17
Спорт 04.08.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2025 11:03
Спорт 02.08.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2025 19:03
Спорт 01.08.2025 19:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Володин предложил отменить домашние задания для школьниковСмотреть фотографии
15:15
«Не так все страшно?»: чиновники отреагировали на скандал с Домом милости для бездомныхСмотреть фотографии
14:34
«Может, их током?»: спасатели назвали причину гибели прыгунов с моста на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
13:29
Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионовСмотреть фотографии
13:09
Конец пеклу. В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30Смотреть фотографии
12:02
«В честь них велели салютовать из всех пушек»: как арбузы стали символом Волгоградской области и прославили ее на всю странуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоникомСмотреть фотографии
10:49
«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгограде усилили контроль за питьевой водой из-за цветения ВолгиСмотреть фотографии
09:14
«Сквозь огонь и пену»: в ЦПКиО Волгограда отметили День физкультурникаСмотреть фотографии
08:20
«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Четыре московских рейса отменили в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:21
Осетровая луна заворожила волгоградцев 9 августаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области 29 рынков и магазинов нарушили запрет на мигрантовСмотреть фотографии
21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
 