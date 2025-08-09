В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоником





В Волгограде врачи спасли жизнь подростку, который на спор выпил полуторалитровую бутылку с джин-тоником. Об этом случае рассказал главный внештатный специалист токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.

В центр острых отравлений ежегодно поступает от 100 до 150 человек, из них 2-3% связаны с суррогатным алкоголем. Только с начала лета в центре откачали 35 человек.



- У взрослого человека в среднем возрасте концентрация этанола в крови в диапазоне от 3 граммов на литр и выше вызывает алкогольное отравление. Концентрация 5 – 6 граммов на литр может стать летальной, – предупреждает эксперт.



Напомним, в 2023 году в регионе семья из четырех человек отравилась метиловым спиртом. Глава семьи скончался дома, а остальных удалось спасти, хотя процесс выздоровления был долгим.



Особенно опасен алкоголь для детей. Он приводит к алкогольной коме, а без своевременной медицинской помощи возможен даже летальный исход.

Так, однажды ребенок выпил оставленный без присмотра крепкий напиток и впал в алкогольную кому. Также эксперт вспомнил случай отравления метанолом, когда ребенок глотнул жидкость, ошибочно приняв ее за лимонад.



