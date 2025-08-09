Здоровье

В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоником

Здоровье 09.08.2025 11:17
0
09.08.2025 11:17


В Волгограде врачи спасли жизнь подростку, который на спор выпил полуторалитровую бутылку с джин-тоником. Об этом случае рассказал главный внештатный специалист токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.

В центр острых отравлений ежегодно поступает от 100 до 150 человек, из них  2-3% связаны с суррогатным алкоголем. Только с начала лета в центре  откачали 35 человек.

- У взрослого человека в среднем возрасте концентрация этанола в крови в диапазоне от 3 граммов на литр и выше вызывает алкогольное отравление. Концентрация 5 – 6 граммов на литр может стать летальной, – предупреждает эксперт.

Напомним, в 2023 году в регионе семья из четырех человек отравилась  метиловым спиртом. Глава семьи скончался дома, а остальных удалось спасти, хотя процесс выздоровления был долгим.  

Особенно опасен алкоголь для детей. Он приводит к алкогольной коме, а без своевременной медицинской помощи возможен даже летальный исход.
Так, однажды ребенок выпил оставленный без присмотра крепкий напиток и впал в алкогольную кому. Также эксперт вспомнил  случай отравления метанолом, когда ребенок глотнул жидкость, ошибочно приняв ее за лимонад.

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
06.08.2025 12:11
Здоровье 06.08.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.08.2025 10:21
Здоровье 06.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.08.2025 08:31
Здоровье 01.08.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.07.2025 08:04
Здоровье 22.07.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.07.2025 10:22 Реклама
Здоровье 01.07.2025 10:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
29.06.2025 07:15
Здоровье 29.06.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.06.2025 09:11
Здоровье 24.06.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.06.2025 12:10 Реклама
Здоровье 23.06.2025 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
17.06.2025 08:31
Здоровье 17.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.06.2025 09:48
Здоровье 09.06.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.06.2025 10:59 Реклама
Здоровье 05.06.2025 10:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
02.06.2025 21:10
Здоровье 02.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.06.2025 09:35
Здоровье 01.06.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.05.2025 18:13
Здоровье 17.05.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.05.2025 10:42
Здоровье 05.05.2025 10:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионовСмотреть фотографии
13:09
Конец пеклу? В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30Смотреть фотографии
12:02
«В честь них велели салютовать из всех пушек»: как арбузы стали символом Волгоградской области и прославили ее на всю странуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоникомСмотреть фотографии
10:49
«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгограде усилили контроль за питьевой водой из-за цветения ВолгиСмотреть фотографии
09:14
«Сквозь огонь и пену»: в ЦПКиО Волгограда отметили День физкультурникаСмотреть фотографии
08:20
«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Четыре московских рейса отменили в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:21
Осетровая луна заворожила волгоградцев 9 августаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области 29 рынков и магазинов нарушили запрет на мигрантовСмотреть фотографии
21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
 