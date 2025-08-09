Общество

«Может, их током?»: спасатели назвали причину гибели прыгунов с моста на острове Зеленый

09.08.2025
Сотрудники МЧС проинспектировали одно из самых опасных мест «дикого» отдыха - пляж на острове Зеленый под автомобильным мостом, с которого любят прыгать в Ахтубу любители экстрима. В основном необдуманные поступки совершают дети.

- Этот участок ежегодно попадает в сводки происшествий с людьми. Течение в этом месте очень коварное, имеет водовороты, образующиеся при сбросе воды через шлюзы Волжской ГЭС, выбраться из таких водоворотов практически невозможно и люди, к сожалению, погибают. Трагические случаи на острове Зелёном происходят каждый год. За последние 5 лет в этом месте уже погибло 6 человек, а совсем недавно подросток получил травмы, прыгнув с моста в воду,  - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.

Напомним, как сообщало V102.RU, недавно под мостом получила травму 14-летняя девочка, которую пришлось госпитализировать прямо с пляжа. Однако это не остановило ее ровесников, и дети продолжают прыгать с моста.

Волжане, обсуждая происходящее в соцсетях, предлагают властям Волжского затруднить проход на мост «экстремалам». Некоторые, например, высказались за проведение слабого тока к ограждениям или колючую проволоку над перилами.


