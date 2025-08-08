Расследования

Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом Качуровским

Расследования 08.08.2025 19:31
0
08.08.2025 19:31


В Волгоградской области в ходе расследования уголовного дела в отношении саратовского олигарха Виктора Качуровского вскрылись его новые криминальные связи в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в силовых органах, в преступном взаимодействии с Качуровским на этот раз заподозрили бывшего главного редактора муниципальной газеты «Маяк» Тамару Сидорову. По версии следствия, за солидное вознаграждение Сидорова публиковала статьи, удобные для бизнесмена.

Отметим сразу, что ныне Тамара Сидорова уже не возглавляет «Маяк» и проходит в качестве фигуранта по уголовному делу. В частности, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере должностным лицом лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица. 

Слишком крепкие рукопожатия

Напомним, что Виктор Качуровский был задержан волгоградскими силовиками в рамках расследования коррупционного скандала, в котором оказался замешан  замглавы Котово – Борис Тареев. 


Саратовский бизнесмен, который, к слову, является уроженцем Украины, владеет в Котовском районе охотничьими угодьями, гостиницей, а также объектами теплоснабжения. Борис Тареев ранее работал в структурах Качуровского, а также в коммерческих компаниях, занимающихся теплоснабжением в Котово и Урюпинске. Эти фирмы после накопления огромных долгов ресурсоснабжающим организациям банкротились, после чего создавались новые компании. Последней такой в Котово стало «Энергосбыт», деятельность которого, а также отношения чиновника и бизнесмена заинтересовали силовиков. 15 апреля 2025 года Тареев и Качуровский были арестованы по решению Центрального районного суда Волгограда и до сих содержатся в следственном изоляторе. Силовики полагают, что Тареев получил от Качуровского крупную взятку за возделывание для него благодатной почвы в Котово. 

Общение с экс-главредом «Маяка», полагают силовики, Качуровский стал налаживать осенью 2023 года. Тесные связи сохранялись вплоть до марта 2025 года.  

– В ноябре 2023 года Виктор Качуровский обратился к главному редактору МУП «Редакция газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой с просьбой о подготовке нескольких журналистских материалов. Разумеется, не за красивые глаза, а за вполне осязаемое вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, – рассказал ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник. – Публикации должны были быть написаны в интересах ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которого является ООО «Электросбытовая компания» Качуровского, а также иных юрлиц, бенефициаром которых он выступает. Планы нынешний арестант и Тамара Сидорова обсуждали, в том числе, и при личных встречах. 

За подготовку и выдачу статей на ресурсах «Маяка», уточняют силовики, деньги экс-главред получила двумя траншами. Первые 200 тысяч, по версии правоохранителей, были переданы Сидоровой в 2023 году, вторые – в октябре 2024 года. 

– В октябре 2024-го Качуровский  договорился с Сидоровой о том, что ей будет передана вторая часть взятки в размере 200 000 рублей за организацию публикации ряда статей в интересах ООО «Тепловая компания Котово», ООО «Электросбытовая компания». Чтобы скрыть совершаемое преступление, деньги провели в рамках фиктивных договоров между ООО «Электросбытовая компания» и ИП, которым является дочь Сидоровой. Предметом договора стало обслуживание двух сплит-систем стоимостью 100 тысяч рублей каждое, которое, конечно, никто не проводил, – раскрывает подробности источник информагентства. 

И на посошок

– В общей сложности с ноября 2023 года Качуровский передал Сидоровой 475 тысяч рублей. Спросите, откуда еще 75? Была и третья передача денег уже накануне задержания Качуровского – в марте 2025 года. Весной коммерсант снова вышел на руководителя «Маяка» и предложил данную сумму за ряд статей на ресурсах средства массовой информации в интересах своей компании «Велес», – уточняют в правоохранительных органах.  


Заказанные Качуровским публикации с 2023 года должны были выходить не только на сайте «Маяка» в Интернете, но и на страницах печатного издания районной газеты, учредителем которого является администрация Котовского района. К слову, выручка издания в 2024 году, согласно официальным сведениям из открытых источников, составила всего 496 000 рублей. 

После того, как силовиками был выявлен факт криминальной связи с Тамарой Сидоровой в отношении Виктора Качуровского возбудили еще одно уголовное дело – по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере.   

Отметим, что смена руководства в районной газете произошла в Котово в июне 2025 года. Видимо, уже тогда стало известно, что в отношении Сидоровой ведутся оперативные действия. В настоящее время главным редактором «Маяка» является Елена Овчарова. Тамара Сидорова является фигурантом уголовного дела с 23 июля и остается на свободе – суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.  

Напомним, ранее охотники из Котовского района Волгоградской области попросили привлечь внимание органов власти к деятельности охотхозяйств, которые находятся в введении арестованного саратовского олигарха.

Фото: ИА «Высота 102», соцсети 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.08.2025 18:56
Расследования 08.08.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 18:43
Расследования 08.08.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 16:44
Расследования 08.08.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2025 09:24
Расследования 08.08.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 18:03
Расследования 07.08.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:49
Расследования 07.08.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2025 16:10
Расследования 07.08.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:49
Расследования 06.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 21:00
Расследования 06.08.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 19:41
Расследования 06.08.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 17:50
Расследования 06.08.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 13:46
Расследования 06.08.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2025 07:03
Расследования 06.08.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 21:20
Расследования 05.08.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2025 16:23
Расследования 05.08.2025 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
 