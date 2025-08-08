Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом Качуровским





В Волгоградской области в ходе расследования уголовного дела в отношении саратовского олигарха Виктора Качуровского вскрылись его новые криминальные связи в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в силовых органах, в преступном взаимодействии с Качуровским на этот раз заподозрили бывшего главного редактора муниципальной газеты «Маяк» Тамару Сидорову. По версии следствия, за солидное вознаграждение Сидорова публиковала статьи, удобные для бизнесмена.

Отметим сразу, что ныне Тамара Сидорова уже не возглавляет «Маяк» и проходит в качестве фигуранта по уголовному делу. В частности, ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере должностным лицом лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Слишком крепкие рукопожатия

Напомним, что Виктор Качуровский был задержан волгоградскими силовиками в рамках расследования коррупционного скандала, в котором оказался замешан замглавы Котово – Борис Тареев.





Саратовский бизнесмен, который, к слову, является уроженцем Украины, владеет в Котовском районе охотничьими угодьями, гостиницей, а также объектами теплоснабжения. Борис Тареев ранее работал в структурах Качуровского, а также в коммерческих компаниях, занимающихся теплоснабжением в Котово и Урюпинске. Эти фирмы после накопления огромных долгов ресурсоснабжающим организациям банкротились, после чего создавались новые компании. Последней такой в Котово стало «Энергосбыт», деятельность которого, а также отношения чиновника и бизнесмена заинтересовали силовиков. 15 апреля 2025 года Тареев и Качуровский были арестованы по решению Центрального районного суда Волгограда и до сих содержатся в следственном изоляторе. Силовики полагают, что Тареев получил от Качуровского крупную взятку за возделывание для него благодатной почвы в Котово.

Общение с экс-главредом «Маяка», полагают силовики, Качуровский стал налаживать осенью 2023 года. Тесные связи сохранялись вплоть до марта 2025 года.

– В ноябре 2023 года Виктор Качуровский обратился к главному редактору МУП «Редакция газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой с просьбой о подготовке нескольких журналистских материалов. Разумеется, не за красивые глаза, а за вполне осязаемое вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, – рассказал ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник. – Публикации должны были быть написаны в интересах ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которого является ООО «Электросбытовая компания» Качуровского, а также иных юрлиц, бенефициаром которых он выступает. Планы нынешний арестант и Тамара Сидорова обсуждали, в том числе, и при личных встречах.

За подготовку и выдачу статей на ресурсах «Маяка», уточняют силовики, деньги экс-главред получила двумя траншами. Первые 200 тысяч, по версии правоохранителей, были переданы Сидоровой в 2023 году, вторые – в октябре 2024 года.

– В октябре 2024-го Качуровский договорился с Сидоровой о том, что ей будет передана вторая часть взятки в размере 200 000 рублей за организацию публикации ряда статей в интересах ООО «Тепловая компания Котово», ООО «Электросбытовая компания». Чтобы скрыть совершаемое преступление, деньги провели в рамках фиктивных договоров между ООО «Электросбытовая компания» и ИП, которым является дочь Сидоровой. Предметом договора стало обслуживание двух сплит-систем стоимостью 100 тысяч рублей каждое, которое, конечно, никто не проводил, – раскрывает подробности источник информагентства.

И на посошок

– В общей сложности с ноября 2023 года Качуровский передал Сидоровой 475 тысяч рублей. Спросите, откуда еще 75? Была и третья передача денег уже накануне задержания Качуровского – в марте 2025 года. Весной коммерсант снова вышел на руководителя «Маяка» и предложил данную сумму за ряд статей на ресурсах средства массовой информации в интересах своей компании «Велес», – уточняют в правоохранительных органах.





Заказанные Качуровским публикации с 2023 года должны были выходить не только на сайте «Маяка» в Интернете, но и на страницах печатного издания районной газеты, учредителем которого является администрация Котовского района. К слову, выручка издания в 2024 году, согласно официальным сведениям из открытых источников, составила всего 496 000 рублей.

После того, как силовиками был выявлен факт криминальной связи с Тамарой Сидоровой в отношении Виктора Качуровского возбудили еще одно уголовное дело – по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере.

Отметим, что смена руководства в районной газете произошла в Котово в июне 2025 года. Видимо, уже тогда стало известно, что в отношении Сидоровой ведутся оперативные действия. В настоящее время главным редактором «Маяка» является Елена Овчарова. Тамара Сидорова является фигурантом уголовного дела с 23 июля и остается на свободе – суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, ранее охотники из Котовского района Волгоградской области попросили привлечь внимание органов власти к деятельности охотхозяйств, которые находятся в введении арестованного саратовского олигарха.

Фото: ИА «Высота 102», соцсети