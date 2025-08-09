Общество

В Волгоградской области 29 рынков и магазинов нарушили запрет на мигрантов

В Волгоградской области региональный комитет по труду и занятости подвёл промежуточные итоги реализации запрета на использование труда иностранных граждан в отдельных сферах экономической деятельности. В течение пяти минувших месяцев эксперты выявили 29 организаций, продолживших эксплуатировать дешёвую рабочую силу.

- 29 работодателями допущено заключение трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента. Информация по фактам нарушения установленных ограничений направляется в адрес ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказали журналистам в пресс-службе облкомтруда.

По данным властей, все нарушители из сферы торговли. Соответственно, речь может идти о рынках, сетевых магазинах и индивидуальных предпринимателях. Названия конкретных компаний, точно также как и объём привлекаемых рабочих, комитетом не уточняется, однако специалисты заверяют, что по каждому выявленному эпизоду совместно с правоохранителями организуется проверка.

- Несоблюдение работодателем или заказчиком работ установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности влечёт наказание в виде штрафа: в размере от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей для физических лиц, 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для должностных, от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток для юридических, - добавили в комитете.

Напомним, 12 декабря 2024 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой по ограничению использования труда мигрантов в образовании, здравоохранении, общественном транспорте, оптовой и розничной торговле, приготовлении продуктов питания, курьерской доставке, охоте и отлове диких животных. На следующий день глава региона подписал соответствующее постановление.

Документ предусматривал четырёхмесячную отсрочку от вступления в силу новых правил. Переходный период был разработан специально, чтобы компании успели адаптироваться к изменениям. Постановление начало действовать с 13 апреля 2025 года.

При этом, как выяснилось, из него есть важное исключение. Новые правила не распространяются на иностранных студентов, проходящих обучение в образовательных учреждениях региона. Именно с данным обстоятельством сотрудники облкомтруда связывают обилие иностранных доставщиков на улицах Волгограда. В целом же в комитете положительно оценивают дисциплину волгоградских работодателей, большинство из которых, по данным чиновников, всё же исполняют закон. Ранее, летом 2024 года, власти региона не видели необходимости в ограничении труда мигрантов на территории Волгоградской области.

