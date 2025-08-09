Происшествия

15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 09.08.2025 16:50
0
09.08.2025 16:50

Страшная трагедия произошла сегодня, 9 августа, в Суровикинском районе. По данным ГУ МВЛ по Волгоградской области в 13-40 час. на 134 км ФАД А-260 «Волгоград – К. Шахтинский - Луганск» произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo, «Лада Веста» и DAF с полуприцепом.

- По предварительной информации, водитель Chery Tiggo выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Вестой», а затем в лоб с грузовиком, - пояснили в главке.

В результате ДТП водитель Chery доставлен в Суровикинскую ЦРБ, его 15-летний пассажир погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что пострадавшему водителю - 40 лет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.08.2025 10:49
Происшествия 09.08.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2025 08:20
Происшествия 09.08.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 17:18
Происшествия 08.08.2025 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 11:15
Происшествия 08.08.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 10:24
Происшествия 08.08.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 10:21
Происшествия 08.08.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.08.2025 07:34
Происшествия 08.08.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2025 19:31
Происшествия 07.08.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2025 15:29
Происшествия 07.08.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2025 15:27
Происшествия 07.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2025 09:55
Происшествия 07.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2025 09:54
Происшествия 07.08.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2025 20:25
Происшествия 06.08.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2025 19:25
Происшествия 06.08.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2025 14:26
Происшествия 06.08.2025 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Володин предложил отменить домашние задания для школьниковСмотреть фотографии
15:15
«Не так все страшно?»: чиновники отреагировали на скандал с Домом милости для бездомныхСмотреть фотографии
14:34
«Может, их током?»: спасатели назвали причину гибели прыгунов с моста на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
13:29
Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионовСмотреть фотографии
13:09
Конец пеклу. В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30Смотреть фотографии
12:02
«В честь них велели салютовать из всех пушек»: как арбузы стали символом Волгоградской области и прославили ее на всю странуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоникомСмотреть фотографии
10:49
«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгограде усилили контроль за питьевой водой из-за цветения ВолгиСмотреть фотографии
09:14
«Сквозь огонь и пену»: в ЦПКиО Волгограда отметили День физкультурникаСмотреть фотографии
08:20
«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Четыре московских рейса отменили в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:21
Осетровая луна заворожила волгоградцев 9 августаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области 29 рынков и магазинов нарушили запрет на мигрантовСмотреть фотографии
21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
 