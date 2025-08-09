15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под Волгоградом

Страшная трагедия произошла сегодня, 9 августа, в Суровикинском районе. По данным ГУ МВЛ по Волгоградской области в 13-40 час. на 134 км ФАД А-260 «Волгоград – К. Шахтинский - Луганск» произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo, «Лада Веста» и DAF с полуприцепом.
- По предварительной информации, водитель Chery Tiggo выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Вестой», а затем в лоб с грузовиком, - пояснили в главке.
В результате ДТП водитель Chery доставлен в Суровикинскую ЦРБ, его 15-летний пассажир погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что пострадавшему водителю - 40 лет.