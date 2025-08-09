Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»

Волгоградский «Ротор» завтра, 10 августа, в четвертом туре Первой лиги дома сыграет с «Уфой». Матч на «Волгоград Арене» начнется в 18-30 ч. Пришедших на игру болельщиков снова ожидает яркая развлекательная программа, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
В 16-30 ч. откроется вход на стадион. И в это время полузащитник сине-голубых Анатолий Макаров на площади перед ареной проведет автограф-сессию для футбольных поклонников. Кроме того, планируется выступление кавер-группы. Также организуют фото и кибер-зоны, почту болельщика, а у самых активных фанатов появится возможность поиграть в настольный футбол, нарисовать плакаты и разукрасить себя в цвета любимого клуба. А на подходе к стадиону зрителей будут караулить ростовые куклы и человек-газон.
Болельщики увидят и выставку машин. А сотрудники скорой помощи проведут мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации. Клубную атрибутику все желающие смогут приобрести в фаншопе «Ротора».
Напомним, в прошлом туре «Ротор» дома сыграл вничью с «Енисеем». Билеты на завтрашнюю встречу можно приобрести на сайте kassir.ru.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU