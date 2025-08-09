Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионов





26 управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций региона в июле 2025 года были привлечены к административной ответственности за нарушения лицензионной деятельности.

По информации региональной Госжилинспекции, только за один месяц было вынесено 50 постановлений о назначении управкомпаниям административных наказаний. В итоге коммунальщики получили 10 предупреждений и 40 штрафов на общую сумму 3,6 млн рублей.



Чаще всего организации наказывали за несоблюдение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта домов и помещений, также законодательства об энергосбережении.



Всего за период с января до июля УК и ТСЖ получили штрафов на общую сумму порядка 30,43 млн руб.



Фото администрации Волгоградской области



