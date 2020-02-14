Политика 14.02.2020 12:29
0
14.02.2020 12:29
Любопытные детали встречи с новым руководством УФСБ раскрыл журналистам главный антимонопольщик Волгоградской области. В ходе сегодняшней пресс-конференции корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у Романа Лучникова, удалось ли ему выяснить позицию силового ведомства по скандальной теме организации похоронного дела в Волгограде. В конце прошлого года руководитель УФАС заявлял прессе, что было бы любопытно узнать, что по этому поводу думает УФСБ.
«Да, мне удалось выяснить их позицию. Она состоит в том, что «мы в курсе, Роман Валерьевич – нам это интересно». Это была встреча. Мне показали тот самый пресс-релиз, в котором я про это писал», - с улыбкой заметил Роман Лучников. От дальнейших комментариев глава УФАС воздержался.
«Давайте, я больше не буду об этом говорить», - закрыл щекотливую тему руководитель УФАС.
О назначении нового начальника УФСБ по Волгоградской области генерала-майора Игоря Голдобина стало известно в середине декабря 2019 года. Ранее он возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.
Пресс-релиз, который прочитали в УФСБ, антимонопольное ведомство распространило 18 декабря. В нем сообщалось о том, что УФАС получило очередную отписку из администрации региона по ритуальной проблематике.
«У нас есть письмо из аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО, из которого следует, что вопросы, изложенные в нашем обращении на имя губернатора, прорабатываются аппаратом совместно не только с администрацией Волгоградской области, но и с органами ФСБ России, о чём администрации известно». Лучников отметил, что новому руководству УФСБ будет небезынтересно узнать о бездействии администрации и её неконструктивной позиции в проработке указанных вопросов.
УФАС по Волгоградской области на протяжении длительного времени пытается уличить власти Волгограда и похоронную службу «Память» в незаконном сговоре. Антимонопольное ведомство полагает, что другие участники рынка также имеют право заниматься организаций похорон в областном центре. Роман Лучников «на 99%» уверен в том, речь идет о коррупционном сговоре. Последствием многолетних разбирательств, по его мнению, должны стать уголовные дела.
Реклама
Волгоградка Елена Исинбаева поведала Путину о том, что впервые прочитала Конституцию13.02.2020 19:18
Политика 13.02.2020 19:18
Система мониторинга реализации нацпроектов работает в Волгоградской области в полную силу13.02.2020 13:35
Политика 13.02.2020 13:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февраль10.02.2020 14:35
Политика 10.02.2020 14:35
Депутаты Волгоградской облдумы приготовили осторожные вопросы губернатору05.02.2020 17:44
Политика 05.02.2020 17:44
В Волгограде комсомольцы в потемках протестовали против единороссовских поправок в конституцию03.02.2020 19:46
Политика 03.02.2020 19:46
В Волгоградском избиркоме наметились кадровые перемены01.02.2020 09:58
Политика 01.02.2020 09:58
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиков27.01.2020 10:37
Политика 27.01.2020 10:37
В Волгограде прошли пикеты сторонников референдума по конституционной реформе25.01.2020 13:57
Политика 25.01.2020 13:57
О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумы23.01.2020 11:12
Политика 23.01.2020 11:12
«Мы тогда ничего не боялись»: 30 лет назад в Волгограде прошел первый массовый митинг против власти21.01.2020 19:21
Политика 21.01.2020 19:21
«Мы стоим, они сидят»: фоторепортаж с пикета в Волгограде18.01.2020 12:39
Политика 18.01.2020 12:39
В Волгограде на массовом пикете для политзаключенных потребуют амнистии в честь 75-летия Победы18.01.2020 08:48
Политика 18.01.2020 08:48
"Лидера России" назначили заместителем руководителя комитета образования Волгоградской области17.01.2020 17:24
Политика 17.01.2020 17:24
В Волгоградской академии физкультуры выбрали нового ректора17.01.2020 13:56
Политика 17.01.2020 13:56
В Волгоградской области суд временно лишил свободы «Партию свободных граждан»17.01.2020 13:20
Политика 17.01.2020 13:20
Реклама