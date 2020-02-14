









Любопытные детали встречи с новым руководством УФСБ раскрыл журналистам главный антимонопольщик Волгоградской области. В ходе сегодняшней пресс-конференции корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у Романа Лучникова, удалось ли ему выяснить позицию силового ведомства по скандальной теме организации похоронного дела в Волгограде. В конце прошлого года руководитель УФАС заявлял прессе , что было бы любопытно узнать, что по этому поводу думает УФСБ.

«Да, мне удалось выяснить их позицию. Она состоит в том, что «мы в курсе, Роман Валерьевич – нам это интересно». Это была встреча. Мне показали тот самый пресс-релиз, в котором я про это писал», - с улыбкой заметил Роман Лучников. От дальнейших комментариев глава УФАС воздержался.

«Давайте, я больше не буду об этом говорить», - закрыл щекотливую тему руководитель УФАС.

О назначении нового начальника УФСБ по Волгоградской области генерала-майора Игоря Голдобина стало известно в середине декабря 2019 года. Ранее он возглавлял УФСБ России по Тамбовской области.

Пресс-релиз, который прочитали в УФСБ, антимонопольное ведомство распространило 18 декабря. В нем сообщалось о том, что УФАС получило очередную отписку из администрации региона по ритуальной проблематике.

«У нас есть письмо из аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО, из которого следует, что вопросы, изложенные в нашем обращении на имя губернатора, прорабатываются аппаратом совместно не только с администрацией Волгоградской области, но и с органами ФСБ России, о чём администрации известно». Лучников отметил, что новому руководству УФСБ будет небезынтересно узнать о бездействии администрации и её неконструктивной позиции в проработке указанных вопросов.

УФАС по Волгоградской области на протяжении длительного времени пытается уличить власти Волгограда и похоронную службу «Память» в незаконном сговоре. Антимонопольное ведомство полагает, что другие участники рынка также имеют право заниматься организаций похорон в областном центре. Роман Лучников «на 99%» уверен в том, речь идет о коррупционном сговоре. Последствием многолетних разбирательств, по его мнению, должны стать уголовные дела.



