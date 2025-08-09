В Волгограде усилили контроль за питьевой водой из-за цветения Волги





Лаборатория «Концессий водоснабжения» перешла на усиленный режим работы в Волгограде из-за начала цветения Волги и Волгоградского водохранилища. Это явление характерно для всех водоемов, отметили в компании, однако данный процесс проходит более интенсивно из-за установившейся жары, что может отразиться на цвете и запахе питьевой воды.

Специалисты Центральной испытательной лабораторией природно-питьевой воды ООО «Концессии водоснабжения» ежемесячно следят за качеством ресурса, поступающего жителям Волгограда. Пробы отбираются по 67 показателям. Все они соответствуют всем требованиям СанПиНа, в том числе по органолептическим и микробиологическим показателям.



Также по каждой заявке, поступающей в адрес ресурсоснабжающей организации, лаборатория проводит проверку воды в ближайшей точке сбора. В случае нарушения по нормативным показателям проводится повторный анализ воды после промывания сетей.



В компании также предупредили об увеличении доли химических реагентов для очистки воды. Однако, подчеркнули в Концессиях, они безопасны и выполняют роль дополнительного обеззараживания.



Фото «Концессии водоснабжения» t.me

