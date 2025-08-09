Федеральные новости

Володин предложил отменить домашние задания для школьников

09.08.2025 16:13
09.08.2025 16:13


Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился результатами опроса, который он ранее запустил в своем ТГ-канале на тему загруженных «домашкой» школьников. Более половины из десяти тысяч проголосовавших подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Такого же мнения придерживается и большинство депутатов Госдумы, заверил председатель нижней палаты парламента.

Несмотря на обращения Госдумы в правительство РФ по данному поводу, никаких мер для решения этой проблемы принято не было.

- Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, - отмена домашних заданий. Вопрос становится всё более актуальным ещё по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания - технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени, - написал Вячеслав Володин.   

- Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ, - добавил  спикер.

Фото сайта Госдумы РФ

