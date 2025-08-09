Происшествия

«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалки

Происшествия 09.08.2025 10:49
В Волгограде энергетики возвращают свет в частный сектор на улице Былинная в Краснооктябрьском районе. Как сообщили V102.RU в компании «Россетти-Юг», ведутся работы по восстановлению опоры ЛЭП и кабельной линии, попавших в зону возгорания стихийной свалки. 

Свет в дома волгоградцев обещают вернуть в течение нескольких часов. К счастью, трансформаторная подстанция в результате возгорания не пострадала. Как оказалось, произошедшее стало результатом бездействия местных властей.

- Филиал неоднократно обращался в местные органы самоуправления с просьбой переместить мусорный контейнер, находящийся в непосредственной близости к охранной зоне трансформаторной подстанции. На территории охранной зоны энергетики производили регулярную уборку, - добавили в компании.

Напомним, накануне вечером на улице Былинная вспыхнула стихийная свалка, на которую ранее жаловались горожане. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 22-32 ч.

- Горела трава на площади 500 кв. м.,деревянный забор на площади 50 погонных метров. Произошло повреждение трансформаторной подстанции, - добавили в ведомстве. 

Огонь удалось потушить в 23-40 ч. В результате происшествия никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.

