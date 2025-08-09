Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалке





В обесточенные после пожара на стихийной свалке дома на улице Былинная в Краснооктябрьском районе Волгограда вернулся свет. Как рассказали ИА «Высота 102» в филиале компании «Россетти-Юг», энергетики оперативно устранили последствия ночного происшествия.

- Энергоборудование введено в работу, электроснабжение потребителей полностью восстановлено, - пояснили в компании.



Напомним, накануне вечером рядом с домами загорелась несанкционированная свалка. Огонь повредил опору ЛЭП, кабельную линию, трансформаторную подстанцию, сгорело также 50 квадратных метров забора. Жуткий пожар жители сняли на видео.



Ранее энергетики неоднократно обращались в администрацию с просьбой переместить мусорный контейнер, который находился в охранной зоне трансформаторной подстанции. Жаловались на разросшуюся свалку и местные жители.



Волгоградцы считают, что только оперативная работа пожарных спасла их дома от огня.



Фото читателей V102.RU



